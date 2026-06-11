Evenemangsguide i Norrtelje Tidning

Norrtelje Tidning har släppt evenemangsguiden för perioden den 11 juni till den 17 juni. Här hittar du en lista över lokala arrangörer och föreningar som tipsar om aktiviteter i kommunen. OBS! Evenemangen har skrivits in av respektive arrangör och NT reserverar sig för att vissa evenemang kan bli inställda med kort varsel. För att delta i evenemanget, vänligen kontakta arrangören.

Här hittar du Norrtelje Tidning s evenemangsguide där lokala arrangörer och föreningar tipsar om saker som händer i kommunen den 11 juni till och med den 17 juni.

OBS! Evenemangen har skrivits in av respektive arrangör och NT reserverar sig för att vissa evenemang kan bli inställda med kort varsel! Ett evenemang är en händelse som äger rum under en begränsad period (max två veckor). En arrangör kan ha max tre (3) evenemang per dag.

Kom och prova på när vädret tillåter. Kontaktperson Åke Tillman 070-676 2901. Medtag egen förtäring och dryck. Klot finns att låna och vi lottar lagen varje gång.

Alla kan spela boule! Välkommen att prova på boule när vädret tillåter. Tag med klot och fika. Lagen lottas varje gång.

Kontaktperson Pentti Dahlbacka 0704143193. 6 biljardbord att välja på. Drop-in. Möjlighet till gruppbokning av hela lokalen. Öppet också dagtid 13–15 på torsdagar. För nyhetsuppdatering: Följ oss på Facebook





NT_Roslagen / 🏆 32. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Evenemang Arrangörer Föreningar Norrtelje Tidning Kommun Aktiviteter Evenemangsguide Evenemangskalender Evenemangslista Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangska Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli Evenemangslista Norrtelje Tidning Evenemangsli

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

INSÄNDARE: Därför firade vi inte Sveriges nationaldag i årMin man kom till Sverige för sex och ett halvt år sedan. Han bor här, har sin familj här, arbetar hårt, betalar skatt…

Read more »

Rickard Ekman slutar som sportchef på SVT Sport, ledarskapet kritiserasRickard Ekman, sportchef på SVT Sport, har skrivit under ett avtal om avgångsvederlag efter 28 år som anställd. Hans kritiska mejl till kollegor och chefer har lett till en minskning av antalet tjänster inom sportavdelningen. Försvaret av public service-uppdraget och missnöjet med den nya strategin, som prioriterar de fem mest populära sporterna, har lett till en minskning av lajvsport och halverad sändningstid för Sportnytt. Försvaret av sin roll som sportreporter har Rickard Ekman accepterat ett avgångsvederlag, vilket innebär en förändring av rollen och sändningstiderna.

Read more »

Köttätande skruvmask sprider sig i USA - fem bekräftade fall i boskapAmerikansk skruvmask, en fluglarv som äter levande vävnad, har infesterat boskap i USA. Fem fall har nu bekräftats: tre kalvar och en get i Texas samt en hund i New Mexico. Myndigheter har infört karantänszoner och Kanada har stoppat import av levande boskap från Texas. Parasiten lägger ägg i öppna sår och larverna äter sig mot hjärnan, vilket kan vara dödligt för djuren.

Read more »

Demonstrationer i Belfast efter mordförsök och polisinsats i LinköpingI Belfast har demonstranter gått ut på gatorna för andra dagen i rad efter ett mordförsök där den misstänkte är en flykting. Polisen har mötts med kastade föremål och har kallat in extra styrkor. Samtidigt har en polisinsats ägt rum i Berga, Linköping, efter ett slagsmål med omkring tio ungdomar, där en person ska ha blött från ansiktet. Ytterligare en berättelse om den tidigare stjärnkocken René Redzepi som erkänner att han har betett sig illa men inte våld mot anställda.

Read more »