Ewa Pajor blev Barcelonas hjälte när CL-titel nummer fyra vanns. Den polska stjärnanfallaren toppade Champions Leagues skytteliga på nio fullträffar inför finalen i Oslo mellan de två europeiska stormakterna. Mot Lyon kom fullträff nummer tio och elva. I den 55:e minuten bröt 29-åringen dödläget. En kvart senare placerade Ewa Pajor in 2–0 och blev Barcelonas stora hjälte när CL-titel nummer fyra bärgades på damsidan.

Mot Lyon kom fullträff nummer tio och elva. I den 55:e minuten bröt 29-åringen dödläget. En kvart senare placerade Ewa Pajor in 2–0 och blev Barcelonas stora hjälte när CL-titel nummer fyra bärgades på damsidan. Stor revansch för den spanska giganten och för Pajor som får vinna CL efter fyra finalförluster i karriären.

Lyon stod för en bra final och hade flera lägen att hitta nät framförallt i första halvleken, men Lindsey Heaps tidiga ledningsmål dömde Tess Olofsson bort på grund av offside. Det blev en tung repris på finalen från 2024





