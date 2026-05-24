Experten Jörgen Elfving menar att Oresjnik-roboten kan vara en lämplig hämnd efter uppmärksammade ukrainska attacker

Oresjnik-roboten är utsedd till lämplig hämnd efter uppmärksammade ukrainska attacker, enligt experten Jörgen Elfving.

Roboten som färdas i många gånger ljudets hastighet pekas ofta ut som lämplig hämnd i Moskva efter uppmärksammade ukrainska attacker, enligt experten Jörgen Elfving. Oresjnik-roboten ska ha träffat staden Bila Tserkva strax söder om Kiev under natten mot söndagen, enligt ett uttalande från det ukrainska flygvapnet.

Jörgen Elfving, överstelöjtnant med bakgrund bland annat som lärare på Försvarshögskolan, säger att roboten orsakar skada utifrån den höga kinetiska energin då den slår ned. – I anslutning till de tillfällen den använts, som när Ukraina gjort någonting som har tillfogat Ryssland skada, så har ett antal debattörer vid flera tillfällen då nämnt Oresjnik som ett lämpligt svar, säger han. – Ja och inte bara visa styrka, utan som ett vedergällningsvapen.

Att man använder roboten denna gång beror på att man ville hämnas den ukrainska attacken i Luhanskregionen natten till fredagen, som enligt Ryssland riktade in sig mot studentbostäder vid en högskola, tror Elfving





