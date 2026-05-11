Experter är splittrade - är höjningen av börsen ett sundhetstecken eller oro?

Ett flertal orosmoln irritations korresponderande mot varandra, varav tullar och lågkonjunktur, har lett till en orolig värld. Trots det är börsens framgångar påtagliga. För att kunna förstå om det är alls en anledning till oro eller om det snarare en god signum, frågar experter och analytiker.

Krig i Mellanöstern, tullar, oklarheter vid Hormuzsundet, möjlig energikris och dessutom lågkonjunktur. Det är en orolig värld. Men trots att kriserna avlöser varandra tycks börs en studsa tillbaka ganska snabbt.

Är det oroande, eller tvärtom ett sundhetstecken att börsen tickar på – frågan delar experterna. Och hur ska man tänka som småsparare? När president Trump aviserade tullar mot Kina i april förra året störtdök börserna – men det tog inte lång tid förrän de tuffade uppåt igen. Och i den andan har både stockholmsbörsen och amerikanska börser tuffat på uppåt.

I veckan kom uppgifter om att USA och Iran närmade sig en fredslösning, och trots att tidigare fredsförsök gått i stöpet så studsade börsen upp. Men många frågar sig varför börserna inte faller mer på grund av de stora orosmolnen. – Jag är inte säker på att den här kraftiga uppgången verkligen är hälsosam eller hållbar, säger Gabriel Mellqvist ekonomijournalist på EFN, som bland annat bevakar börsen





