Experter: Krimhalvön kan vara avskärmd av Ryssland

Johan Huovinen, lärare vid institutionen för krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, uttrycker sin oro över att Krimhalvön snart kan vara helt avskärmad av Ryssland. Ukrainas framsteg på Krim, inklusive logistiskt skära av annekterade Krim, har lett till spekulationer om att halvön snart är helt avskuret.

Medan Ryssland genomför omfattande attacker mot Kiev och kriget på östfronten rör sig sakta, gör Ukraina framsteg på Krim . Spekulationer finns om att den annekterade halvön snart är helt avskuret.

Ukraina kan samtidigt bokföra en månad med större landvinningar än fienden på östfronten, men parallellt pågår också fortsatta framsteg i att logistiskt skära av annekterade Krim. Längs ryssarnas nya motorvägar till Mariupol kör ukrainarna drönare dagarna i ända så ingen vågar köra där, och så har de Krimbron med sina begränsningar. Jag skulle inte bli förvånad om det inom några månader inte finns mat på Krim, säger Johan Huovinen, lärare vid institutionen för krigsvetenskap vid Försvarshögskolan





