Expertpanelens tips i jakten på miljonerna

Expressens expertpanel delar sina bästa tips och drag i jakten på miljonerna. De diskuterar olika matcher och lag, och ger sina förutsägelser om vem som kommer att vinna.

Expressens expertpanel delar sina bästa tips och drag i jakten på miljonerna. Kanada kom tillbaka starkt mot Bosnien-Hercegovina och tog tre poäng mot Qatar . Turkiet saknade kreativitet mot Australien , men Australien imponerade med sitt starka och disciplinerade försvarsspel.

USA imponerade i premiären mot Paraguay och kan spela en fin roll mot Australien. Nederländerna är favoriter mot Sverige, men Sverige imponerade i premiären mot Tunisien. Tyskland är massiva favoriter mot Elfenbenskusten, men Elfenbenskusten har alla möjligheter att göra match av detta. Australien kan spela en stark roll mot USA och Mexiko kan spela en bra roll mot Sydkorea





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kanada Bosnien-Hercegovina Qatar Turkiet Australien USA Paraguay Nederländerna Sverige Tyskland Elfenbenskusten Mexiko Sydkorea

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hon lämnar V i protest – blir vildeIngrid Mattiasson Saarinen, känd V-politiker i Helsingborg, hoppar av partiet i protest mot den egna partiledningens agerande efter Expressens avslöjanden. Inte alla 25 kandidater borde ha tvingats lämna partiet, säger hon.

Read more »

Lokala V-ordföranden: ”Kan omöjligt kartlägga varje kandidat”Efter Expressens granskning har V strukit 25 kandidater, varav flera i Skåne. Lokala partiföreträdare hänvisar till bristande resurser.

Read more »

Allt om valet 2026Följ Expressens valbevakning med Max V Karlsson, Anna Gullberg, Viktor Barth-Kron, Anette Holmqvist och Emma hman.

Read more »

”Det gör situationen ännu mer besvärlig”Spelarförlusterna i SHL avlöser varandra. Expressens hockeypanel ger nu sin syn på klubbarna som tvingas se sina spelare lämna för NHL.

Read more »