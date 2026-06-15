Explosion i Frölunda, gripit man och bombflygplan störtat i USA

Ett bombflygplan av typen B-52 tratofortress störtade strax efter att det lyft vid flygbasen Edwards i Kalifornien. En man i 25-årsåldern har gripits efter en explosion vid en villa i Frölunda i Göteborg. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppger att landets styrkor kommer att stanna kvar i Libanon, Gaza och Syrien, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Den lilla önationen Kap Verde snodde en poäng av VM-guldfavoriterna Spanien. Palestiniernas president Mahmud Abbas har utlyst ett nytt presidentval i början av 2027, rapporterar den palestinska nyhetsbyrån Wafa.

En man i 25-årsåldern har gripits efter en explosion vid en villa i Frölunda i Göteborg . Mannen greps och hölls fast av privatpersoner på platsen.

Polisen har spärrat av området och nationella bombskyddet är inkopplat. Nu ska mannen förhöras, efter att han förts till polisstationen. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada. Om det blivit skador på villan är ännu oklart.

- Man bedömer det just nu som allmänfarlig ödeläggelse. Vi kommer att stanna kvar under natten och prata med vittnen, säger Helene Ramsmo, polisens presstalesperson. Ett bombflygplan av typen B-52 tratofortress störtade strax efter att det lyft vid flygbasen Edwards i Kalifornien. Det uppger amerikansk militär på plattformen X. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppger att landets styrkor kommer att stanna kvar i Libanon, Gaza och Syrien, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Israel ska fortsätta att motverka hot i regionen och göra vad som krävs för att hindra Iran från att skaffa kärnvapen, säger den israeliske premiärministern enligt AFP och tillägger att det gäller med eller utan ett avtal. Den lilla önationen Kap Verde snodde en poäng av VM-guldfavoriterna Spanien. Trots ett massivt spelövertag lyckades spanjorerna inte få hål på Kap Verdes storspelande målvakt Josimar Diaz Vozinha och matchen slutade 0-0.

Palestiniernas president Mahmud Abbas har utlyst ett nytt presidentval i början av 2027, rapporterar den palestinska nyhetsbyrån Wafa. Det är första gången på 20 år folket ska rösta om vem som ska styra de palestinska områdena. Tingsrätten i Oslo meddelar att Norges 'bonusprins' Marius Borg Høiby inte kommer att släppas ut ur häktet - vilket hans försvarsadvokat begärt, rapporterar norska medier.

Borg Høiby dömdes på måndagen till fyra års fängelse för bland annat två fall av våldtäkt samt misshandel av sin tidigare flickvän. USA och Iran har skrivit under ett fredsavtal, meddelar president Donald Trump. Även vicepresident JD Vance har undertecknat avtalet, liksom det iranska parlamentets talman Mohammad Bagher Ghalibaf. Informationsplikt införs i sommar.

Sex myndigheter blir skyldiga att informera polis och Migrationsverket om de misstänker att en utlänning saknar rätt att vistas i Sverige. Den så kallade informationsplikten klubbades av riksdagen på måndagen och börjar gälla den 13 juli. De sex myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. V och MP var emot förslaget.

S och C ville höja ribban för när myndigheterna är skyldiga att slå larm. Från att det finns 'anledning' att anta att den utländska personen inte har rätt att vistas i Sverige, till att det finns 'starka skäl' att anta att så är fallet. Tunisien sparkar sin förbundskapten Sabri Lamouchi efter 1-5-förlusten mot Sverige i VM under natten till måndag. Det skriver Reuters.

I inlägget står att Mondher Kebaier väntas utses till tillförordnad förbundskapten under resterande VM-kvalmatcher. Regeringen fick inte igenom förslaget om skärpta regler för att hålla utlänningar - inklusive barn - under uppsikt eller i förvar under migrationsprocessen, rapporterar TT. Anledningen är att både Centern och Miljöpartiet har lämnat in en begäran om att under ett år vilandeförklara den del av lagförslaget som berör barn i förvar.

En vilandeförklaring kan begäras om en riksdagsminoritet bedömer att ett lagförslag inskränker den grundlagsstadgade rörelsefriheten. Därmed krävdes fem sjättedels majoritet för att regeringen skulle få igenom sitt lagförslag direkt, vilket inte uppnåddes. Det blir nu upp till konstitutionsutskottet (KU) att bedöma om det finns grund för en vilandeförklaring av lagförslaget. Personer som köpt ett årskort eller en 90-dagarsbiljett hos SL ska erbjudas att lösa in det och få pengarna tillbaka, rapportera





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