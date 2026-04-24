Explosion i Södertälje – villa skadad

En explosion inträffade vid en villa i centrala Södertälje natten mot fredag. Personer befann sig i huset vid tillfället. Polis utreder grov allmänfarlig ödeläggelse.

En kraftig explosion skakade en villa i centrala Södertälje under natten till fredagen, vilket resulterade i betydande skador på ytterdörren. Händelsen inträffade i stadsdelen Östertälje och utlöste en omfattande polisinsats.

Enligt Carina Skagerlind, presstalesperson vid polisregion Stockholm, befann sig personer i villan vid tidpunkten för explosionen. Flera boende i området rapporterade att de hörde en stark smäll, vilket ledde till att polisen omedelbart ryckte ut med ett stort antal patruller och även en helikopter för att söka efter eventuella gärningspersoner. Insatsen innefattar noggranna kontroller av bilar och personer, dörrknackning för att samla in vittnesmål och en intensiv utredning för att fastställa händelseförloppet och identifiera de ansvariga.

Polisen har inlett en förundersökning som omfattar grov allmänfarlig ödeläggelse samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Detta indikerar att polisen misstänker att explosionen inte var en olycka utan snarare en avsiktlig handling. Utredningen kommer att fokusera på att fastställa vilken typ av explosivt material som användes och var det kommer ifrån. Samtidigt arbetar polisen med att kartlägga eventuella motiv bakom explosionen.

Det är ännu för tidigt att spekulera i om händelsen är kopplad till kriminella nätverk eller andra specifika omständigheter, men alla möjliga spår utreds noggrant. Räddningstjänsten bekräftar att explosionen orsakade skador på ytterdörren och omgivande område, men det finns i nuläget inga rapporter om personskador. Polisens prioritet är att säkerställa allmänhetens säkerhet och att snabbt gripa de ansvariga för dådet.

Den omfattande polisnärvaron i området är ett tecken på att polisen tar händelsen på största allvar och är fast besluten att lösa fallet.

I detta fall har polisen bekräftat att en explosion har inträffat, att personer befann sig i villan och att en förundersökning har inletts. Det är dock fortfarande oklart vad som orsakade explosionen och vilka motiv som kan ligga bakom. Polisen fortsätter att arbeta intensivt med utredningen och samlar in information från vittnen och andra källor. Allmänheten uppmanas att kontakta polisen om de har några uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen.

Denna händelse understryker vikten av en stark och effektiv polisnärvaro för att upprätthålla tryggheten och säkerheten i samhället. Det är också en påminnelse om att våldsbrott kan inträffa var som helst och att det är viktigt att vara vaksam och rapportera misstänkta aktiviteter till polisen. Polisens arbete kommer att fortsätta under dagen och förhoppningsvis leda till att de ansvariga för explosionen kan gripas och ställas till svars för sina handlingar





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Misstänkt förgiftning på SSAB – polis utreder mörkläggningOklara sjukdomsfall bland anställda på SSAB utreds av polisen. Seko kräver säkrare arbetsmiljö och det finns uppgifter om att arbetsledare kan ha mörkat information om sjukdomsfallen. Orsaken till sjukdomssymptomen är fortfarande okänd.

Read more »

15 personer tagna till sjukhus i Köpenhamn – Tågolycka i DanmarkFlera personer har skadats i en frontalkrock mellan två tåg i Danmark. Följ det senaste i SVT:s liverapport.

Read more »

Två personer bortförda från läktarenJobbat på Expressen sedan 2024. Tidigare på TT Nyhetsbyrån. Bevakar främst handboll, men även bevandrad i fotboll, hockey och golf.

Read more »

Explosion i Södertälje och eskalerande internationella spänningarEn kraftig explosion har inträffat i Södertälje. Samtidigt intensifieras konflikten mellan Israel och Libanon, och USA:s president Donald Trump uttalar sig om Iran och kärnvapen. Wall Street faller och oljepriset stiger.

Read more »

Explosion i Södertälje, Börsnedgång och AI-stöldRäddningstjänst larmades till Östertälje efter en explosion. Samtidigt sjönk börserna i USA och USA anklagar Kina för AI-stöld. Skellefteå vann första SM-finalen mot Rögle.

Read more »

Globala händelser i fokus: Putin bjuds in till G20, explosion i Södertälje och spänningar i MellanösternEn översikt över de senaste globala händelserna, inklusive USA:s inbjudan till Putin till G20-mötet, en explosion i Södertälje, fortsatta samtal om vapenvila mellan Israel och Libanon, och ekonomiska förändringar på Wall Street.

Read more »