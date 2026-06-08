Explosion i villa i Nykvarn, IDF-attacker i Iran, valresultat i Kosovo, jordskalv i Filippinerna och iranska attacker i Irak

En sammanfattning av nyheter inklusive en explosion i en villa utan skador i Nykvarn, israeliska luftangrepp i Iran, valresultat från Kosovo med fortsatt politisk osäkerhet, ett kraftigt jordskalv i Filippinerna utan kända dödsoffer, och iranska militära attacker mot kurdiska grupper i Irak.

I en villa i Nykvarn, söder om Stockholm, har en explosion inträffat. Enligt vakthavande befäl vid räddningstjänsten, Mikael Lundqvist, är det oklart vad som exploderat men det är troligt att något har kastats in i en villa där en brand startat.

Branden kunde släckas klockan 04-tiden och ingen person ska ha skadats. Polisen har inlett dörrknackning och inhämtar videomaterial i området för att utreda händelsen. Samtidigt har det israeliska flygvapnet genomfört attacker mot militära mål som tillhör den iranska terrorregimen i västra och centrala Iran, enligt Israels försvarsmakt (IDF) som delade informationen via Telegram.

I ett annat géopolitiskt läge har Kosovos premiärminister Albin Kurtis parti Vetevendosje, som är vänsternationalistiskt, vunnit det senaste nyvalet med nära 43 procent av rösterna enligt resultat från nästan alla vallokaler. Trots att partiet fick flest röster, lyckades det inte säkra tillräckligt stöd för att kunna regera ensamt, vilket försvårar politisk stabilitet i ett land som redan har lidit av ekonomisk nedgång på grund av tidigare val under de senaste 16 månadarna.

Kosovos demokratiska parti (PDK) fick 21 procent och Kosovos demokratiska förbund (LDK) fick 17 procent. Vidare har ett kraftigt jordskalv skakat Filippinerna, uppmätt till mellan 7,0 och 7,8 i magnitud på cirka 10 kilometers djup. Filippinska myndigheter och USA:s tsunamivarningssystem utfärdade varningar för tsunamivågor på över en meter, men hittills har inga rapporter om större skador eller dödsooffer inkommit. Byggnader har fått sprickor och flera personer har enligt uppgifter svimmat av de kraftiga skakningarna.

Irans revolutionsgarde har riktat attacker mot högkvarter som tillhör så kallade terrorgrupper i Irak, enligt den statliga iranska nyhetsbyrån Irna. Iran anklagar beväpnade kurdiska grupper för att arbeta för västerländska eller israeliska intressen och betraktar dem som terrororganisationer. Trots en vapenvila som tillkännagavs i april har Iran återkommande attackerat dessa grupper sedan Irankriget inletts





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