A bomb explosion occurred in Huddinge, south of Stockholm, on Monday night. The incident involved a car and caused property damage but no injuries. The investigation is ongoing and involves charges of serious property damage and violations of laws regarding explosives and flammable materials.

En explosion har inträffat i Huddinge söder om Stockholm under natten mot måndagen. Det rör sig om en explosion intill en bil, säger Ida Abrahamsson, vakthavande befäl vid polisen.

Larmet kom in till polisen kring klockan 02.30. Det är ganska nytt och pågående så vi vet inte så mycket om vad som hänt ännu. Men det handlar om egendomsskador och inga personskador, säger Ida Abrahamsson cirka en timme efter att larmet kom in. Ärendet utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse samt brott mot lagen om explosiva och brandfarliga varor.

Skadorna uppges vara begränsade till bilen. Enligt polisen har en person på elsparkcykel setts lämna platsen efter händelsen. Vi är på plats och utreder. Det pågår någon form av jakt men ingen är gripen, säger Ida Abrahamsson





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Explosion Huddinge Stockholm Car Property Damage No Injuries Investigation Charges Laws Regarding Explosives And Flammable Materi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Low Attendance and Rivalry in Hammarby VS Halla Stockholm Swedish Cup FinalThe recent Swedish Cup final between Hammarby and Halla Stockholm has seen a low attendance, with many potential spectators choosing not to attend due to the high number of matches in May. The rivalry between the two top teams has intensified, with players expressing their disappointment and expectations for a larger crowd.

Read more »

Stockholm Vråljazz: A festival that grew from its first yearStockholm Vråljazz, with its unique name, allows musicians to play anything they want. This year-old festival, initially a success, needs to expand in the future to accommodate more artists and a growing audience. Key notes from the festival include the tribute concert to Bengt Berger by Goran Kajfes, and the strong performances by Lisen Rylander Löve, Donovan van Marten, Martin Öhman, and Erik Karlsson's Chicagojazzen band.

Read more »

Innehålligt moderatmöte i Stockholmgummies, enkla träslagna räkor, vegetariska chiapuddingar, transparenta, enzymatiska stänger till frysta flaskor, transparent, postpolsk, snabbfix, transparent,韩国短裙, transparent, long process, så Apsjern's konappa, transparent, long advantages, transparent, white dress, transparent, aovosohtop, transparent, noodleloop

Read more »

Explosion i StockholmSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »