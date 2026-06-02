Explosioner, attacker och jordbävning i Ukraina, Italien och Sverige

Explosioner i Ukraina, attacker mot Ukraina och en jordbävning i Italien. Blodtryckssänkningen hos riskgrupper och en ny vårdförlopp för högt blodtryck. Aftonbladet efterlyser bilder och tips.

Explosioner hörs i flera delar av Ukraina under natten mot tisdagen. Minst en person uppges ha dödats och många därtill har skadats. Enligt Timur Tkatjenko, chef för stadens militärledning, har ballistiska robotar avfyrats mot Kiev.

Ett lägenhetshus med nio våningar ska ha träffats och enligt preliminära uppgifter befaras människor vara fast under rasmassorna. Minst åtta personer, däribland ett 11-årigt barn, uppges ha skadats när ballistiska robotar och drönare slog ned i Charkiv, skriver borgmästaren Ihor Terechov. Attackerna mot Ukraina kommer bara några dagar efter det att president Volodymyr Zelenskyj varnat för att Ryssland förbereder en ‘ny, massiv attack’ mot landet.

En jordbävning med magnituden 6,2 inträffade efter midnatt i havet utanför Cosenza i Kalabrien i södra Italien. Det stora djupet för jordbävningen gjorde dock att skakningarna kändes i ett stort område. Enligt italienska medier kom rapporter ända från Rom och Apulien. Blodtrycket ska sänkas mer hos riskgrupper.

Bara var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta och behandla dessa. Vården har enats om ett nytt så kallat vårdförlopp för högt blodtryck. Högt blodtryck är globalt sett den viktigaste riskfaktorn för att dö i förtid och ökar risken för bland annat stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, rapporterar bland annat Dagens Medicin





