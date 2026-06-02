Explosioner och attacker flera platser i Ukraina - Floyd offer och skador

Förödande attacker fortsätter över Ukraina. Ballistiska robotar och drönare har orsakat dödsfall och skador i Kiev, Dnipropetrovsk och Charkiv medan Ryssland tar mark och Ukraina svarar med attacker mot rysk oljeinfrastruktur. Samtidigt diskuteras EU:s flyktingpolitik och Frankrike agerar mot sanktionsbrott.

Under natten mot tisdagen hördes explosioner i flera delar av Ukraina , vilket lett till omfattande förluster av civila liv och skador. I huvudstaden Kiev attackerades staden av bland annat ballistiska robotar, enligt Timur Tkatjenko, chef för stadens militärledning.

Tre personer dödades och ytterligare 29, varav två barn, skadades. Dessutom träffades ett niovånings lägenhetshus och det befaras att människor är fastsloppna under ravmassorna. I Dnipropetrovsk dog fyra personer och 16 skadades när ett flertal byggnader träffades, enligt guvernören Oleksandr Hanzja. Även i Charkiv rapporteras om skador - tio personer, däribland ett elvaårigt barn, skadades då ballistiska robotar och drönare slog ner, enligt borgmästaren Ihor Terechov.

President Volodymyr Zelenskyj tillkännagav i sitt dagliga tal att ukrainska styrkor nu kan slå mot rysk logistik i alla ockuperade delar av Ukraina, enligt Reuters. Kyrylo Budanov, stabschef i presidentkansliet, uttryckte försiktigt optimism om att ett fredsavtal med Moskva eventuellt kan vara på plats till vintern. Han påpekade att Ukraina förväntar sig att amerikanska företrädare inom kort kommer att besöka både Moskva och Kiev.

Zelenskyj underströk att Ukraina aktivt pressar på för nya fredssamtal och vill utnyttja den nuvarande militära framgången. Under maj månad erövrade Ryssland enligt Deep State 14 kvadratkilometer ukrainskt territorium, vilket utgör ett nytt rekord med marginal. Det tidigare rekordet från april låg på 6 583 kvadratkilometer. Förutom markvinster avfyrade Ryssland över 200 robotar mot Ukraina i maj, enligt analys av AFP baserad på ukrainska flygvapnets rapporter.

Cirka 91 procent av dessa avfyrades objekt nedsköts. Den ukrainska försvarsmakten genomförde enligt Bloomberg ett rekordstort antal attacker mot ryska raffinaderier i maj, vilket har satt rysk oljeproduktion på den lägsta nivån sedan 2010. EU överväger enligt Euractiv att ändra massflyktsdirektivet så att ukrainska män i inkallelseåldern (25-60 år) inte längre omfattas av tillfälligt skydd. Direktivet har hittills gett skydd till över 4,3 miljoner personer.

Ungefär en fjärdedel av dessa är män mellan 18 och 64 år. Franska flottan, med stöd från Storbritannien, har boardingat oljetankern Tagor, som anses tillhöra Rysslands so kallade skuggflotta och bryter mot sanktioner. President Emmanuel Macron förklarade att det är oacceptabelt att fartyg kringgår internationella sanktioner och finansierar Rysslands krig. Belarus har enligt president Aleksandr Lukasjenko sikt på ett betydande mål i Ukraina, vilket ytterligare spänner läget





