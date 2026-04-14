Explosioner, stigande bränslepriser och nya initiativ: En sammanfattning av dagens nyheter

Dagens nyheter inkluderar en explosion i Södertälje, stigande bränslepriser, regeringsinitiativ mot våld mot kvinnor, en dom i Ulricehamn, händelser i Algeriet samt planer för en musikal om Mona Lisa.

En explosion inträffade vid en butik i stadsdelen Geneta i Södertälje. Någonting har exploderat och orsakat mindre skador på byggnaden och på en bil som stod parkerad i närheten. Ingen person har skadats, säger Daniel Wikdahl vid Stockholmspolisen. Polisen utreder om det finns en koppling till tidigare dåd i stadsdelen.

Parallellt med utredningen i Södertälje är polisen i Uppsala engagerad i en annan incident. Polisen är på plats i centrala Uppsala med anledning av ett misstänkt farligt föremål. Larmet kom in strax innan 14 på tisdagseftermiddagen.

En annan nyhet som berör ekonomin är att diesel- och bensinpriserna stiger igen på tisdagen, enligt drivmedelsbolagens sajter. Trots att oljepriset på världsmarknaden faller med 3-4 dollar under tisdagen, till strax under 100 dollar för ett fat brentolja, höjs bensinpriset med 45 öre och dieseln med 55 öre litern. Efter höjningen ligger priset på en liter bensin för privattankande kunder strax under 19 kronor medan dieseln hamnar runt 23 kronor.

Den så kallade ”irritationsekonomin” fortsätter att påverka konsumenter. Att sitta i telefonkö, bråka med företag som gör det krångligt att säga upp abonnemang, slösa tid på pratrobotar i kundtjänster och liknande kostar konsumenter många miljarder i tid och pengar. I Sverige finns det de senaste åren tusentals fall där konsumenter anmält företag för att de dragits in i ofrivilliga abonnemang, visar uppgifter från Konsumentverket. Ofta handlar det om ett rabatterat första erbjudande med ett dolt abonnemangsavtal, med mycket högre priser.

I andra nyheter meddelas att en kvinna i 50-årsåldern döms till rättspsykiatrisk vård för mordet på sin mamma i Ulricehamn, rapporterar lokala medier. Det var i augusti förra året som kvinnan själv larmade polisen, som hittade en äldre kvinna död när de kom fram till adressen. Utredningen visade senare att kvinnan strypts till döds – men något motiv till gärningen kunde aldrig hittas.

I utrikesnyheterna rapporteras om två självmordsattacker i Algeriet i samband med påve Leo XIV:s besök. Två självmordsattacker ägde rum i Algeriet i samband med att påve Leo XIV kom på besök på måndagen, rapporterar AFP med hänvisning till källor och verifierat videomaterial. Dåden ägde rum i Blida utanför huvudstaden Alger och AFP:s källa med insyn beskriver det som ”terrorhändelser”. Det filmmaterial som AFP har gått igenom uppges visa två döda kroppar på en gata i Blida. Det framgår inte av dessa uppgifter om fler personer kom till skada.

Regeringen lanserar en gemensam strategi för allt våld mot kvinnor. Regeringen lanserar en gemensam strategi för allt våld mot kvinnor och betonar vikten av stöd och skydd. Samtidigt larmar kvinnojourer om att många av dem tvingas stänga sedan regeringen 2024 införde nya lagkrav om tillståndsplikt.

I kulturvärlden har Andrew Lloyd Webber avslöjat planer på att skriva en musikal om hemligheterna bakom Mona Lisas resa tillbaka till Italien i början av 1900-talet





