Explosioner uppges ha hörts öster om en stad vid Hormuzsundet . Bild från tidigare i maj. Bild: Fatima Shbair/AP/TT. Attack erna riktar in sig på ett militärt mål som tros utgöra ett hot mot USA :s styrkor och kommersiell sjöfart, enligt källan.

Två amerikanska källor uppger för AP att de amerikanska styrkorna sköt ned fyra iranska drönare och attackerade en bas som en femte drönare var på väg att avfyras från. Den iranska regimtrogna nyhetsbyrån Fars rapporterade tidigare att explosioner hörts öster om den iranska hamnstaden Bandar Abbas, som ligger vid Hormuzsundet, enligt att landet genomfört attacker nära Bandar Abbas.

Personen beskriver dem som defensiva då drönarna utgjorde ett hot, och säger att attackerna var begränsade och inte innebär att mer omfattande attacker mot Iran inletts igen. Källan säger också att drönarna som skjutits ned kom från det iranska Revolutionsgardet och att de varken träffade civila eller militära mål. Tidigare i veckan genomförde USA attacker mot Iran som från amerikanskt håll beskrevs som självförsvar. Iran kallade det däremot för ett brott mot vapenvilan.





