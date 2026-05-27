Iransk nyhetsbyrå rapporterar explosioner nära strategisk hamnstads; Jill Biden berättar om hennes fasa efter Bidens tv-debatt; polisen utreder blodigt offer i Växjö; brittisk spionchef anger ny dödstal för ryska soldater och backande ryska styrkor.

Tre explosioner har rapporterats öster om Bandar Abbas , den iranska hamnstaden och marinbasen nära Hormuzsundet , enligt Irans halvstatliga nyhetsbyrå Fars som citeras av CNN. Exakta plats och orsak för ljudena är fortfarande okända, och uppföljande undersökningar pågår för att fastställa dessa.

I ett annat ämne berättar USA:s före detta första dam Jill Biden i en intervju med CBS News om hennes reaktion efter makes Joe Bidens tv-debatt mot Donald Trump i juni 2024 under omvalskampanjen. Hon säger att hon var livrädd eftersom hon trodde att Biden hade fått en stroke då hon såg hans prestation, som efteråt bedömdes vara ett haveri fyllt av svammel och felsägningar.

Efter debatten väcktes krav på honom att avbryta kampanjen, och en månad senare gav han upp försöket att bli omvald och ställde sig bakom vicepresident Kamala Harris som ny kandidat för demokraterna. På den inhemska politiska scenen har polisen i region syd fått larm om en blodig man hittad i Araby, Växjö, med skador som misstänks ha tillfogats genom ett vasst tillhygge.

Mannen har kvar på sjukhuset och polisen har ännu inte kunnat förhöra honom, och de hör vittnen och söker efter gärningspersonen. En brittisk spionchef, Anne Keast-Butler, chef för signalspaningsmyndigheten GCHQ, uppger att nästan 500 000 ryska soldater har dödats sedan Rysslands fullskaliga invasion 2022, en siffra som är högre än uppskattningar från ryska oberoende nyhetssajnten Mediazona och Meduza, som bedömer cirka 352 000 dödsfall baserat på öppna källor som sociala medieinlägg från släktingar och lokalmedia.

Keast-Butler säger också att ryska styrkor för första gången sedan slutet av 2022 rör sig bakåt på slagfältet. Slutligen inkluderar källtexten en lång, againkommande sektion om Aftonbladets tjänst Tipsa! , inklusive källskydd, ersättning för publicerade tips, geolokalisering, push-notiser och varningar för säkerhet vid nyhetsfångst.

Denna sektion är marknadsförings- eller månadspluggen för tjänsten och innehåller många repetitioner av fraser som Vi läser alla tips, Aftonbladet garanterar källskydd, betalar ersättning etc. Denna del ignoreras enligt instruktionerna eftersom den inte är Substantiellt nyhetsinnehåll utan boilerplate för plattformens användarvillkor och marknadsföring





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bandar Abbas Hormuzsundet Jill Biden Joe Biden Kamala Harris Polishändelse Växjö Araby Ryssland Invasjon Soldatdödstal GCHQ Anne Keast-Butler Mediazona Meduza Slagfält Backande Tipsa Aftonbladet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Man svårt misshandlad i VäxjöSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Polisen utreder blodig man hittad i Araby i VäxjöPolisen i region Syd har påbörjat utredning efter att en blodig man med misstänkta hackskador hittades i Araby i Växjö. Mannen fördes till sjukhus och är ännu inte hörbar. På plats samlas vittnen och sökandet efter gärningsperson pågår.

Read more »

Jill Biden om debatten, knivattack i Växjö och ryska förlusterJill Biden berättar om sin skräck under makens debatt mot Trump i juni 2024. En man knivskars i Araby, Växjö, och polisen söker gärningsperson. Brittisk spionchef uppger att nästan 500 000 ryska soldater dödats sedan invasionen 2022.

Read more »

Jill Biden om debatten: Herregud, han har fått en strokeUSA:s förra första dam Jill Biden berättar om sin fasa under maken Joe Bidens tv-debatt mot Donald Trump i juni 2024. Hon trodde han fått en stroke. Efter debatten växte kraven på att Biden skulle avbryta kampanjen, vilket han senare gjorde.

Read more »