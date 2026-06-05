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Expressen avslöjar att 25 vänsterpartister hyllat terror och Hamas terrordåd i Israel, men ändå fått platser på partiets vallistor

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Expressen avslöjar att 25 vänsterpartister hyllat terror och Hamas terrordåd i Israel, men ändå fått platser på partiets vallistor
Ebba BushKristdemokraternaVänsterpartiet
📆2026-06-05 09:21:00
📰ExpressenLedare
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Expressen avslöjar att 25 vänsterpartister har hyllat terror och Hamas terrordåd den 7 oktober i Israel, men ändå fått platser på partiets vallistor. Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, kräver att Nooshi Dadgostar och Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna, tar bladet från mun. Magdalena Andersson uppmanas att berätta hur hon tänker med Vänsterpartiet i en eventuell framtida S-regering. Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa reagerar på Expressens granskning och anser att terrorromantik, judehat och anti-demokratiska värderingar genomsyrar Vänsterpartiet. Expressen har försökt få till en intervju med Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, men hon har inte velat svara på frågor.

Expressen avslöjar att 25 vänsterpartister har hyllat terror och Hamas terrordåd den 7 oktober i Israel , men ändå fått platser på partiets vallistor. Ebba Busch, Kristdemokraterna s partiledare, kräver att Nooshi Dadgostar och Magdalena Andersson , partiledare för Socialdemokraterna, tar bladet från mun.

Magdalena Andersson uppmanas att berätta hur hon tänker med Vänsterpartiet i en eventuell framtida S-regering. Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa reagerar på Expressens granskning och anser att terrorromantik, judehat och anti-demokratiska värderingar genomsyrar Vänsterpartiet. Expressen har försökt få till en intervju med Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, men hon har inte velat svara på frågor

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ExpressenLedare /  🏆 20. in SE

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