Expressen nyheter: Förbundsordförande för Svemo vill komma till rätta med dödsolyckan efter SM i roadracing

Under SM-tävlingen i roadracing i Falkenberg inträffades en tragisk dödsolycka. Förbundsordförande Jesper Christensen uttrycker en vilja att genomgå en noggrann utredning för att undersöka dödsolyckan. Samtidigt informerar klippet hur företagets rutiner ser ut i dag och vad som planeras för framtiden.

Vi tar all ekspert-hjälp vi kan få, säger Jesper Christensen, förbundsordförande för Svemo som nu vill gå till botten med dödsolyckan. Efter dödskraschen på SM i roadracing i Falkenberg kommer svenska motorsportförbundet att se över sina rutiner och har satt igång en intern utredning utöver polisens.

I klippet ovan får du veta hur säkerhetsarbetet kring roadracing ser ut i dag och hur förbundet agerar framåt. I roadracing körs olika typer av motorcyklar. Beroende på hur gammal föraren är och vilken typ motorcykeln är, tillhör föraren en eller flera tävlingsklasser. I Sverige körs roadracing på asfalterade banor byggda för roadracing och tävlingar med bil på asfalt.

Föraren ska ha skinnställ, handskar, stövlar, ryggskydd och hjälm. Alla delar i den personliga utrustningen ska vara utformad för racing och uppfylla gällande säkerhetskrav





