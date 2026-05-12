Expresslyndande passagerare på Copa Airlines med "oanständigt beteende" på planet

Enligt uppgift var en 55-årig man och en 60-årig kvinna i sexposition på planet i en Copa Airlines-flug på den överlägsna formaciónen. Passageraren var gift, men mot kvinnan på plan, och familjen väntade på honom på flygplatsen. Flygplatspolisen grep dem för "oanständigt beteende" efter planet landade. Den tidigare piloten Jorge Doyle beskrev episoden som "en handling föranledd av bristande disciplin ombord".

Oppna bild i helskärm Incidenterna inträffade nyligen på ett plan tillhörande flygbolaget Copa Airlines under en närmare sju timmar lång flygning mellan Panama och Totalt var två av passagerarna ombord en 55-årig man och en 60-årig kvinna.

De kände inte varandra sedan tidigare men "kom varandra väldigt nära" under flygningen, enligt Der Spiegel. En äldre kvinna och hennes minderåriga barnbarn lade märke till "misstänkta rörelser" i sätena intill och larmade flygvärdinnorna, enligt argentinska tidningen La Nación. Flygpersonalen upptäckte sedan att mannen och kvinnan var "halvnakna" medan de "tydligen hade sex på planet". Tillkännagivandet av flygplatspolisen grep den 55-årige mannen och den 60-åriga kvinnan för "oanständigt beteende" omedelbart efter att planet landat i staden Rosario i Argentina.

Den här typen av händelser bestraffas vanligtvis med böter, enligt argentinska nyhetskanalen TN. Den tidigare piloten Jorge Doyle beskrev sex-incidenten på planet som "en handling föranledd av bristande disciplin ombord". Nyheterna spelar också in det faktum att mannen var tidigare pilot,"säger Doyle till La Nación. Den 55-årige mannen har inte bara problem med lagens långa arm.

Enligt uppgift är han gift – men inte med kvinnan på planet. Hans familj väntade på honom på flygplatsen i Rosario





