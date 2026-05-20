EXTERN LÄNK: Ledande expert avslöjarλιάner om verkliga utmaningarna med resiliency på samhällsviktig verksamhet

Karin Palmblad, senior resiliensexpert på Ramboll, avslöjar skillnaderna i verkligheten vad gäller hållbarhet till följd av nya krav. Hon har en stor erfarenhet av att möta verksamheter som försöker göra mer men som inte vet hur de kan börja. Genom att kartlägga funktioner, system, leverantörer, kompetens och samarbeten, kan verksamheterna förstärkas. Många aktörer har redan mycket på plats för att vardagen ska fungera. Frågan är hur de också ska fungera vid kris eller krig.

EXTERN LÄNK: Läs hur du omsätter resiliens i praktiken för kritisk infrastruktur - ta del av guiden och kontakta Rambolls experter För många kommuner och bolag är det inte ett enskilt direktiv inom beredskap som skapar huvudbry.

Nya krav, såsom EU:s CER-direktiv, har lagts ovanpå ett redan pressat läge. Cyberhot, extremväder, störningar i leveranskedjor och ett mer spänt omvärldsläge gör att frågorna hamnar på ledningsbordet. Karin Palmblad, senior resiliensexpert på Ramboll, möter ofta verksamheter som vill göra mer men inte vet var de ska börja.

'Det är många utredningar inom alla samhällsviktiga sektorer, såsom transport, vatten och energi. Det hänger ihop med den nuvarande hotbilden, säger hon. Samtidigt har beroendena blivit fler, både till digitala system, leverantörer och andra aktörer. Då räcker det sällan att läsa in sig på ett nytt direktiv.

Frågorna blir snabbt konkreta: Vad måste fungera, vilka andra är vi beroende av och vad händer om något brister?





