Extremregn och skogsbränder i Amazonas och Australien

Klimatförändringarna påeldade av väderfenomenet El Niño gör 2026 till ett riskår. Temperaturerna i östra Stilla havet stiger, och närmar sig El Niño-förhållanden, ett naturligt återkommande fenomen som påverkar lokala väder. Sannolikheten är stor att det utvecklas till en kraftig variant – en så kallad super-El Niño. Det kommer att bli ett extremt varmt år till följd av mänskligt orsakade klimatförändringar, oavsett hur stark El Niño blir, säger Friederike Otto vid Imperial College London, som leder forskarnätverket World Weather Attribution, vid en pressträff.

Länder som Förenade arabemiraten kan drabbas av skadliga extremregn om El Niño kombineras med klimatförändringarna. Massiva regnfall i öknen – och torka i Amazonas . Klimatförändringarna påeldade av väderfenomenet El Niño gör 2026 till ett riskår.

Temperaturerna i östra Stilla havet stiger, och närmar sig El Niño-förhållanden, ett naturligt återkommande fenomen som påverkar lokala väder. Sannolikheten är stor att det utvecklas till en kraftig variant – en så kallad super-El Niño. Det kommer att bli ett extremt varmt år till följd av mänskligt orsakade klimatförändringar, oavsett hur stark El Niño blir, säger Friederike Otto vid Imperial College London, som leder forskarnätverket World Weather Attribution, vid en pressträff.

Redan före en eventuell El Niño har året bjudit på flera extrema väderhändelser, som rekordvärmeböljor i Australien och USA. I år har den globala brandsäsongen inletts väldigt tidigt. Vi har 50 procent mer bränd yta än genomsnittet och 20 procent mer än det tidigare rekordet, säger Theodore Keeping, även han forskare vid Imperial College. I 16 länder i framför allt Västafrika har det brunnit mer än någon gång tidigare vid den här tiden på året, sedan mätningarna började 2012.

Det beror bland annat på att tidigare regn satt fart på växtligheten, som sedan torkat ut när vädret slagit om. Om det blir en stark El Niño senare i år så finns det en allvarlig risk att klimatförändringarna kommer att resultera i aldrig tidigare skådade extremväder. El Niño har inte någon direkt påverkan på Europa. Men i Australien, nordvästra Nordamerika och Amazonas riskerar varma och torra förhållanden att leda till skogsbränder senare i år, varnar Keeping.

I alla de här tre regionerna har riskerna ökat till följd av klimatförändringarna. Jag har pratat med många som arbetar med att hantera brandrisken i regionerna, och de förbereder sig alla för ett allvarligt brandår med sannolikt extremt skadliga extrembränder. El Niño är inte orsaken att flippa ur. Det är ett naturligt fenomen som kommer och går.

Klimatförändringarna är däremot något som blir värre och värre så länge vi inte slutar bränna fossila bränslen. Australien, Amazonas och Nordvästra USA får oftast torra och varma förhållanden under El Niño, vilket ökar risken för omfattande skogsbränder. På bilden en brand utanför Perth i Australien 2023. Bild: DFES/AP/TT El Niño är ett väderfenomen i Stilla havet med förändringar i ytvattentemperatur och passadvindar som medför stor påverkan på fiske och jordbruk. Bild: Anders Humlebo/T





Hallandsposten / 🏆 8. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

El Niño Climate Change Extreme Weather Amazonas Australia Forests Brand Risk Climate Change Impact Super-El Niño

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stark El Niño väntat till hösten kan orsaka skogsbränder över stora områdenA powerful El Niño is expected to contribute to increased firewood demand, having already destroyed over 150 million hectares of land - almost four times the size of Sweden's territory. The current El Niño has not yet reached its full potential, but its effects will be noticeable from May onwards. El Niño is a recurring weather phenomenon, which occurs when sea water in certain parts of the Silent Sea becomes unusually warm, affecting the weather worldwide and leading to droughts, floods, heatwaves, and higher global temperatures. Researchers warn of an unusually strong El Niño - a so-called super-El Niño. The phrase 'Godzilla-El Niño' has even been used. If the predictions come true, wildfires could intensify, and potentially set new records. Factors such as the early onset of summer and current dryness, make parts of Sweden vulnerable to wildfires. Johan Sjöström, a forest fire researcher, reiterates this, stating that the country can be a major contributing factor in the expected record year.

Read more »

Värmestress i fotbolls-VM: Fans utsatta för riskSvenska landslaget spelar två matcher i fotbolls-VM på orter med hög risk för höga temperaturer. En ny forskningsstudie visar att värmestress är en risk – framför allt för fans. För att förhindra att spelare drabbas av värmestress har VM-turneringen infört en paus i två minuter halvvägs in i varje halvlek, oavsett väder och om arenan har stängt tak eller inte. Men enligt forskningsnätverket World Weather Attribution (WWA) är åtgärden inte tillräcklig för att med säkerhet förhindra att spelare drabbas av värmestress. För att minska risken för spelarna kan man faktiskt öka risken för fansen, säger doktor Chris Mullington.

Read more »

– Sex från virusfartyget får lämna NederländernaPå torsdagen flygs fyra personer från Australien och ytterligare två nya zeeländska medborgare som var ombord på kryssningsfartyget m/v…

Read more »

Färre unga i Umeå cyklar – särskilt tjejer: ”Förstör smink och hår”Cykling minskar bland barn och unga i Sverige. Även i Umeå blir det allt ovanligare att ta cykeln till skolan. Det visar folkhälsoundersökningen Unga som kommunen har gjort. Minskningen är störst bland tjejer. – Om det är dåligt väder så kanske man känner att det inte är jätteroligt, man förstör smink och hår, säger Felicia Lyrenäs.

Read more »