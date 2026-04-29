Få elever duschar trots nya duschbås – skolan svarar

En enkätundersökning visar att endast tre av tio elever på Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad duschar efter idrotten, trots att skolan investerat i nya duschbås för drygt ett år sedan. Skolan menar att satsningen ändå är värd det.

För drygt ett år sedan investerade Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad i nya duschbås i sina omklädningsrum, med målet att skapa en mer bekväm miljö för eleverna att duscha efter idrottslektioner.

Initiativet var tänkt att uppmuntra fler att prioritera hygien och välbefinnande, men en nyligen genomförd enkätundersökning visar att resultaten hittills är långt ifrån förväntningarna. Endast tre av tio elever rapporterar att de faktiskt använder duscharna efter idrotten, vilket väcker frågan om investeringen på cirka 400 000 kronor varit välmotiverad. Andreas Baeksgaard Kristensen, idrottslärare på skolan, menar dock att även om antalet duschande elever inte ökat dramatiskt, så är satsningen inte förgäves.

Han observerar en tendens att de elever som väljer att duscha oftare är aktiva inom föreningsidrott, vilket tyder på en redan etablerad vana och medvetenhet kring hygien. Kristensen betonar att om duschbåsen kan bidra till att några enstaka elever känner sig tryggare och mer bekväma med att duscha, så är det en värdefull investering. Enligt Sigrid Brolinson, en elev i första året på estetprogrammet, är hon och en klasskamrat de enda i sin klass som regelbundet duschar efter idrotten.

Hennes erfarenhet speglar en mer utbredd trend bland eleverna, där många väljer att avstå från duschen. Tilda Silvén och Liam Klingvall, som går i samma klass, är två exempel på elever som inte utnyttjar de nya duschbåsen. Liam Klingvall minns att han duschade mer frekvent under högstadiet, vilket kan indikera att förändrade vanor och sociala normer spelar en roll. En praktisk utmaning som flera elever lyfter fram är den begränsade tiden mellan idrottslektionen och nästa lektion.

Troy Vivungi förklarar att han undviker duschen på grund av tidsbrist och behovet av en marginal för att hinna till nästa lektion, särskilt med tanke på avståndet från skolan. Han betonar vikten av att känna sig avslappnad och inte stressad inför nästa aktivitet. Detta belyser behovet av att inte bara erbjuda fysiska faciliteter, utan också att ta hänsyn till elevernas scheman och behov av tid.

Det faktum att det finns runt två duschbås per omklädningsrum, och risken för väntetid om alla elever skulle vilja duscha samtidigt, kan också bidra till att vissa väljer att avstå. Diskussionen kring duschvanorna på Sundsta-Älvkullegymnasiet belyser en komplex fråga som sträcker sig bortom enbart tillgången till duschfaciliteter. Det handlar om sociala normer, personlig komfort, tidsbrist och den övergripande skolmiljön.

Skolan har investerat i att skapa en mer välkomnande och hygienisk miljö, men det krävs mer än bara fysiska förändringar för att påverka elevernas beteende. En fortsatt dialog med eleverna, en ökad medvetenhet kring vikten av hygien och en flexibel schemaläggning kan vara viktiga steg för att öka antalet elever som väljer att duscha efter idrotten.

Det är också viktigt att komma ihåg att en förändring av vanor tar tid, och att det inte nödvändigtvis är realistiskt att förvänta sig en omedelbar effekt av investeringen. Skolans engagemang för att skapa en positiv och hälsosam miljö är dock tydligt, och det är ett viktigt steg i rätt riktning. Att fortsätta utvärdera och anpassa strategierna baserat på elevernas feedback kommer att vara avgörande för att nå de önskade resultaten.

Denna situation illustrerar också vikten av att noggrant överväga behov och förutsättningar innan större investeringar görs, och att vara beredd att justera kursen om resultaten inte motsvarar förväntningarna





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cint-grundaren positiv till budet: ”En övning i den högre skolan”Bo Mattsson ger tummen upp till det bud som ett konsortium med Triton i spetsen lagt på Cint, börsbolaget han grundade 2003 och var vd för fram till 2014.

Read more »

Så ska skolan använda kulturkanonen – Skolverket utrederRegeringen vill att den svenska kulturkanon som presenterades förra året ska användas i skolundervisningen och Skolverket får nu i uppdrag att föreslå hur det ska gå till. Myndigheten avråder dock från att föra in kulturkanonen i läroplanerna.

Read more »

Skolan behöver tydliga förväntningar och resurser – inte bara fler vuxnaEn debattartikel som argumenterar för att skolans problem inte enbart kan lösas genom att öka antalet vuxna i klassrummet, utan att det krävs en satsning på resurser, tydliga förväntningar och en lärarkår som får de förutsättningar de behöver för att lyckas.

Read more »

Ojämlikhet i skolan och förskolan – risk för växande skillnaderSkillnader i förutsättningar mellan kommunala och fristående skolor och förskolor leder till ett orättvist system där resurserna inte alltid når de barn som behöver dem mest. Kommunerna riskerar tomma platser samtidigt som vinstdrivande verksamheter kan överkompenseras. Artikeln argumenterar för en mer medveten resursfördelning och ifrågasätter nuvarande ersättningssystem.

Read more »

Larm om våld och brister i undervisning – skola i Kramfors kan få miljonviteEn grundskola i Kramfors har rapporterat om elever som gör nazistiska hälsningar, misshandel under skoltid och lärare vittnar om att eleverna är på väg att ”ta över” skolan. Skolinspektionen slår nu fast att skolan måste betala 1,5 miljoner i vite om de inte åtgärdar bristerna.

Read more »

Flicka tog med kniv till skolan – kopplas till mordförsökGömde kniv i garderoben åt vännen.

Read more »