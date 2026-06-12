Få skåningar i VM-truppen väcker debatt om fotbollens framtid i Skåne

Med bara en skåning i det svenska VM-truppen väcks frågor om Skånes framställning av landslagsspelare. Experter och fotbollsledare ser på möjliga oraker och om det är en tillfällighet eller en trend. Diskussionen Harlem kring resurser, elitklubbar och struktur i regionen, samt om slump och förbundets rekrytering.

Fotboll skanalen frågade skånska röster om det handlar om en trend eller tillfällighet. Man får hålla det under uppsikt så att det inte upprepas, säger Martin Åkerman, ordförande i Skåne s Fotboll förbund.

Skåne har traditionellt bidragit med en stomme av spelare i svenska A-landslaget. Den här gången kom dock bara Mattias Svanberg, fostrad i LB07 och Malmö FF, med i VM-truppen. Främst väckte petningen av MFF-fostrade Hugo Larsson stor diskussion, men även namn som Robin Olsen och Sebastian Nanasi har fallit ifrån av olika anledningar det senaste året. Per Ågren, sportchef för MFF Ungdom, tycker att en VM-uttagen skåning är för lite sett till hur stort distrikt Skåne är.

Sedan vet vi att det var lite stolpe ut för en del spelare. Jag tycker att Hugo Larsson borde haft en plats där, likaså Nanasi.

Sedan kan man också säga att både Robin och Pontus (Jansson) kanske själva valt att inte vara uttagningsbara, annars tycker jag att de också borde varit en del av det landslaget, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter: Men det är väl små marginaler även där, mellan att det blir en spelare istället för fyra till, som kanske borde varit med - och då varit mer i linje med vad vi borde prestera som distrikt. Martin Biärsjö, akademichef i Helsingborgs IF, tycker att det går i cykler med vilka regioner som producerar flest landslagsmän, samtidigt som han medger att uttagningen är ett kvitto på att andra regioner gjort det bättre.

Biärsjö menar att träningsmängd och resurser spelar in, samt att Stockholm och Göteborg har fler elitlag vilket medför att klubbarna där får fram fler akademispelare på högsta nivå. Utifrån vårt fotbollslandskap behöver vi se vad vi ska bli riktigt bra på i Skåne och sedan jobba i det.

Vi kommer kanske inte kunna jobba på exakt samma sätt som de gör i Stockholm eller i Göteborg, säger Martin Biärsjö och fortsätter: Men utifrån vår region måste vi bli riktigt bra från våra förutsättningar här nere. Vi kommer behöva hitta vår nisch i Skåne, och i varje klubb, för att göra saker riktigt bra och göra saker bättre.

Det arbetet känner jag inte startade för att landslaget tog ut få skåningar, utan det är ett arbete som sker hela tiden, att vi ska göra saker bättre. Martin Åkerman, ordförande i Skånes Fotbollförbund, hävdar att det delvis handlar om slump och tillfälligheter. Han kännerr sig dock trygg i att det finns en återväxt, och pekar på att Skåne håller det totala snittet de haft tidigare sett till alla landslag.

Det är också svårt att dra slutsatser av ett enda mästerskap. Men det är klart att man får hålla det under uppsikt så att det inte upprepas. Det är väl en tydlig signal, att vi behöver se över så att det inte är något vi gör fel, säger Martin Åkerman och fortsätter: Men framförallt tycker jag att det viktiga nu är att fokusera på de som är där och vara glad över att ha ett VM att se fram emot.

Jag tror att det är precis det här som gör att vi får en tillväxt inom fotbollen som lockar nya flickor och pojkar att kunna drömma. Under perioder har tre lag från Skåne spelat i allsvenskan samtidigt. Sedan 2023 har dock Malmö FF varit ensamt i finrummet medan Helsingborgs IF och Landskrona Bois hållit till i superettan. I fjol trillade dessutom ex-allsvenska Trelleborgs FF ur näst högsta serien.

Per Ågren konstaterar att färre elitklubbar leder till lite sämre förutsättningar i att få fram landslagsspelare. Å andra sidan bedriver Helsingborg, Landskrona och i viss mån TFF väldigt bra akademier som är högt upp i certifieringen. Och det borde borga för att det mer är tillfället än bestående, säger Ågren, vars MFF är ensamt med sju stjärnor i Svensk Elitfotbolls certifiering av akademierna.

Sedan har det alltid varit - och jag tror inte att stockholmarna håller med - lite enklare för fotbollförbundet att anställa en stockholmare som förbundskapten, tycker vi, säger Ågren och avslutar: Det är lite enklare för en förbundskapten från Stockholm att känna till spelarna i sitt hemmadistrikt än där ute - och det finns väl en viss effekt i det också, att vi är lite längre ut i periferin. Det är mer i ungdomslandslag, men de ligger också till grund för vilka som kommer upp och tar större steg mot ett starkt slutmål som A-landslaget





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