Fabia stänger efter 60 år - kunderna får rota i klädskatten

Den anrika butiken Fabia stänger efter 60 år och kunderna får rota i klädskatten. Vintageexperten Theresa Skjolden har fått uppdraget att rigga för utförsäljningen.

Det är till mig och min mamma, förklarar Hedvig Bryngelsson. Hedvig har framförallt varit ute efter kjolar och sommarkläder. En kvinna köade från halv fem på morgonen och hade med sig en brassestol för att knipa den vita fårpälsen i skyltfönstret. Hon var först in och fick den!

Theresa Skjolden håller i Fabias utförsäljning. Jag har jobbat i butik i många år och aldrig upplevt det här. Inne i butiken är det trångt och unga som äldre kvinnor går runt och kikar, plockar med sig och provar kläder lite improviserat där det går. Den lilla affären är ju inte riktigt gjord för den här typen av anstormning.

Kunderna bjöds på bubbel och en bit choklad. Bild: Filip Powidzki Casserblad- Det är ju öppet även på söndag, och sen tänker jag att jag kommer att ha öppet lite sporadiskt i juni om det finns kläder kvar, för kontraktet på lokalen löper ju ända fram till september. Så varför inte ha mitt kontor här och ha öppet när jag kan? Hedvig Bryngelsson hittade ett helt gäng sommarkläder på Fabia.

Bild: Filip Powidzki Casserblad- Det är till mig och min mamma, förklarar hon. Hedvig har framförallt varit ute efter kjolar och sommarkläder. Karin Jofur och dottern Emma Fogelin visar upp sina fynd. En sommarkjol och en broderad marockansk klänning.

Bild: Filip Powidzki CasserbladKarin Jofur och dottern Emma Fogelin har strålat samman på Fabia efter att Emma skyndat hit från Trollhättan och Saabs aktion. En hektisk dag. Så först köpte du en Saab och sen en matchande klänning? - Och jag har redan varit och handlat på morgonen.

Då köpte jag tre kjolar, tre blusar, en kavaj och scarfs. En massa grejer! Vännerna Lotta Åman, Annika Kjeller, Kattis Trollregn och Hanna Rohdin är mer än redo för att dyka ner i Fabias klädskatt. Bild: Filip Powidzki Casserblad På väg ut ur butiken stöter vi ihop med kompisgänget Lotta Åman Hjelte, Annika Kjeller, Kattis Trollregn och Hanna Rohdin.

Humöret är på topp och de är laddade. - Kanske en klänning till min sons studentfirande nästa vecka, säger Hanna. En glittrig topp som kanske kan locka Kattis Trollregn som gillar paljetter. Bild: Filip Powidzki Casserblad- Theresa är en av mina bästa vänner och hon levererar!

Men bara att få rota runt i den här klädskatten är fantastiskt. - Men hittar jag något som är mycket färg, form och kanske paljetter, då handlar jag, säger Kattis och skrattar





