Fackkritik mot Lunds universitet: Obligatorisk kurs inskränker akademisk frihet

En obligatorisk kurs vid Lunds universitet har väckt stark kritik från fackförbundet Saco-S. Enkätsvar visar att anställda upplever kursen som kränkande och auktoritär, med farhågor för inskränkningar i yttrande- och akademisk frihet. Universitetets HR-direktör bestrider kritiken.

Fackförbund et Saco-S riktar skarp kritik mot Lunds universitet efter en nyligen genomförd obligatorisk kurs för anställda. Kursen har uppfattats som ett hot mot både yttrandefriheten och den akademiska friheten, och har lett till en negativ bild av universitetets ledning bland personalen.

I en enkät som Saco-S genomfört framkommer det att en majoritet av deltagarna anser att kursen visar på bristande insikt från arbetsgivarens sida om verksamhetens förutsättningar. Många upplevde kursen som förolämpande och genomsyrad av auktoritära tendenser, vilket går emot universitetets egen värdegrund som betonar ett högt i tak för åsikter och debatt.

Kristina Lundblad, docent och lektor i bokhistoria, beskriver kursen som djupt kränkande och menar att den tilltalade forskare, lärare och doktorander som en grupp okunniga individer som behövde tillsägas, trots att det är just dessa grupper som utgör universitetets kärna. Kursen genomfördes under hösten vid institutionerna för kulturvetenskap och utbildningsvetenskap samt de humanistiska och teologiska fakulteternas bibliotek, och fick svar från 56 personer i enkäten.

Adam Brenthel, ordförande för Saco-S vid Lunds universitet, vittnar om en oroande trend där universitetet gradvis ökar kontrollen över sina anställda och minskar tilliten. Han pekar på en ökning av tvisteförhandlingar som ett tecken på en problematisk utveckling. Under kursen ska en diskussion ha uppstått där flera deltagare upplevde att arbetsgivaren försökte begränsa vilka åsikter som fick uttryckas. Specifikt nämns exempel där det ifrågasatts om folkmordet i Gaza får kallas folkmord under undervisning, vilket Kristina Lundblad anser vara grundlagsöverskridande och ett angrepp på både yttrandefriheten och den akademiska friheten.

EvaLena Moser, ordförande för fackförbundet ST:s sektion vid Lunds universitet, instämmer och framhåller att arbetsgivaren inte har rätt att styra vad en lärare säger i en undervisningssituation. Anneli Carlsson från Saco-S varnar för risken för självcensur bland personalen, vilket i förlängningen inskränker universitetet självt och dess roll som bärare av det demokratiska systemet.

Niklas Selberg, professor i civilrätt vid Linnéuniversitetet, förklarar att yttrandefriheten för statligt anställda, särskilt inom forskning och undervisning, är stark och skyddas av både grundlag och akademisk frihet. Han betonar dock att det finns begränsningar, som att inte ägna sig åt förtal eller hets mot folkgrupp, och att en föreläsning om arbetsrätt inte kan ersättas med ett samtal om folkrätt. Däremot får arbetsgivaren inte detaljstyra vad en lärare säger, och universitetets ledning kan inte diktera hur anställda ska benämna specifika händelser, som den i Gaza, så länge man presenterar sina åsikter som just personliga uppfattningar och inte som den enda sanningen.

Marie Härstedt, HR-direktör vid Lunds universitet, känner inte igen beskrivningarna av kursinnehållet gällande diskussioner om kriget i Gaza och förnekar att det funnits någon avsikt att begränsa vad anställda får säga. Hon betonar i ett mejl till Sydsvenskan vikten av att vara tydlig med vad som är vetenskapligt belagt, vad som är personliga uppfattningar och vilka osäkerheter som omger kunskapen. Universitetet delar inte bilden av att yttrandefriheten kränks, då den akademiska friheten är en grundpelare i verksamheten. Trots kritiken uttrycker Härstedt en vilja att ta fackens oro på allvar, förstå den bättre och justera informationen vid behov. Hon påpekar att kursen genomförts på flera institutioner utan tidigare upprörda reaktioner, och Helén Persson, biträdande lektor vid institutionen för utbildningsvetenskap, beskriver kursen som delvis upplysande.

Adam Brenthel på Saco-S lyfter även fram att liknande problem med personalpolitik inte är unika för Lunds universitet, utan att kollegor vid andra lärosäten rapporterar om liknande situationer, vilket tyder på en bredare problematik inom svensk universitetsvärld





