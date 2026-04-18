Fackliga nyheter: Lärares löner i riskzonen, debatt om karensavdrag och kortare arbetsvecka testas

En sammanfattning av aktuella fackliga nyheter: Lärare i friskolor riskerar lägre lön vid fackligt engagemang, karensavdraget kan bli en valfråga och kortare arbetsvecka testas i äldreomsorgen. Dessutom diskuteras ratificering av ILO-konvention och en ny valkompass med fokus på arbetslivsfrågor.

Lärare i friskolor riskerar att gå miste om betydande lönetillägg när de engagerar sig fackligt, ett förhållande som avslöjades under Sveriges Lärares politikerdebatt. Bakgrunden till detta är reglerna kring statsbidraget Lärarlönelyftet , som innebär att arbetsgivare inte får ersättning för lärare som undervisar mindre än 75 procent av sin tid.

För lärare med omfattande fackliga uppdrag kan detta leda till att lönetillägg helt försvinner, vilket kan innebära förluster på flera tusen kronor per månad och tiotusentals kronor årligen. Fackliga representanter uttrycker oro över att denna utveckling kan avskräcka från fackligt engagemang. Enligt Nils Legge, som själv beräknas förlora omkring 24 000 kronor om året, är situationen allvarlig och risken är att individer undviker att engagera sig. Vissa arbetsgivare, som Academedia, har dock valt att kompensera sina lärare för bortfallet genom egna medel efter förhandlingar med facket, vilket visar på varierande strategier bland arbetsgivare. Denna problematik belyser en potentiell konflikt mellan statliga stödmekanismer och vikten av fackligt arbete inom friskolesektorn. Frågan om att avskaffa karensavdraget har fått ny politisk aktualitet och kan komma att bli en central valfråga inför kommande val. LO och Socialdemokraterna förespråkar ett fullständigt slopande av karensavdraget, medan Sverigedemokraterna ännu inte har presenterat sitt slutgiltiga ställningstagande. Partiet uppger att de arbetar på ett eget förslag som riktar sig mot yrkesgrupper som anses vara särskilt utsatta, såsom personal inom förskola, vård och omsorg, men har ännu inte angivit när ett sådant förslag kan förväntas. Karensavdraget, som innebär att en sjuk arbetstagare förlorar 20 procent av sin sjuklön, kritiseras för att drabba låginkomsttagare oproportionerligt hårt. Förespråkare för att behålla avdraget åberopar risker för ökade kostnader och en förvärrad sjukfrånvaro. Denna fråga fick ytterligare fart i november när Socialdemokraterna presenterade ett utskottsinitiativ i riksdagen, vilket dock röstades ner av Tidöpartierna och Centerpartiet. Sverigedemokraterna, som initialt visat viss öppenhet för initiativet, valde att rösta nej med hänvisning till behovet av enighet inom regeringssamarbetet. Karensavdraget förväntas därmed bli en tydlig skiljelinje i den politiska debatten under valrörelsen. Ett pilotprojekt inom äldreomsorgen i Karlstad undersöker möjligheten att erbjuda undersköterskor kortare arbetsveckor, med målet att främja ett mer hållbart arbetsliv och öka möjligheterna att stanna kvar i yrket. Stefan Jonsson (S) betonar vikten av att finna modeller som gör det möjligt för personal att orka arbeta inom äldreomsorgen. Förslaget innebär att vissa anställda kan arbeta i skift som till exempel enbart kvällar eller helger, vilket kan reducera arbetsveckan till omkring 30 timmar. Projektet är planerat att starta under hösten och har stöd från facket. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har dock uttryckt kritik och avråder från lokala experiment, istället förespråkar de centrala förhandlingar om arbetstidsförkortning. Förespråkare för kortare arbetstid argumenterar för potentiella minskningar av sjukskrivningar och personalbrist, medan kritiker varnar för ökade personalkostnader och svårigheter att upprätthålla nödvändig bemanning. Denna satsning belyser den pågående debatten om arbetsvillkor och resurser inom vård- och omsorgssektorn. I slutet av april fattar riksdagen beslut om att ratificera ILO:s konvention 190 om våld och trakasserier i arbetslivet. Regeringen framhåller detta som ett viktigt steg för att stärka rätten till en trygg arbetsmiljö, vilken omfattar såväl fysiskt som psykiskt våld, inklusive trakasserier och hot. I praktiken förväntas dock inga omedelbara, konkreta förändringar då utredaren Anna Middelman konstaterar att inga nya lagar krävs och konventionen saknar direkta sanktioner. Ratificeringen kan emellertid leda till internationell kritik mot Sverige om arbetsmarknadens parter bedömer att arbetsmiljöarbetet brister. Flera förslag har framförts gällande tydligare regleringar och informationsinsatser, men dessa har ännu inte genomförts. Dessutom har det diskuterats att införa användning av ID-nummer istället för personalens namn för att minska hot och våld mot tjänstepersoner, särskilt inom områden där obekväma beslut fattas. Detta speglar en ökande oro för säkerheten i arbetslivet. Inför valet 2026 lanseras en valkompass med ett tydligt fokus på arbetslivsfrågor. Valkompassen syftar till att underlätta för väljare att orientera sig i politiken genom att låta dem ta ställning i frågor som rör pensioner, bidragstak och kortare arbetstid. Resultatet visar sedan vilket parti väljaren står närmast politiskt. Syftet är inte att ersätta väljarens egen politiska analys, utan att fungera som ett stöd för att skapa en överblick. Bakom initiativet står TT Nyhetsbyrån i samarbete med statsvetarna Christer Isaksson och Tommy Möller. Denna valkompass kommer att vara ett verktyg för att belysa och diskutera centrala arbetslivsfrågor inför det kommande valet





DagensArena / 🏆 28. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fackligt Arbete Lärarlönelyftet Karensavdrag Äldreomsorg Arbetstidsförkortning

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »