Fallenius efter avbrottet: "Ville absolut inte gå av"

Djurgårdsyttern Oskar Fallenius utgick skadad mot Malmö FF men hoppas på en snabb återkomst. Han beskriver känningar i baksidan och vikten av att ta rätt beslut för framtiden.

Oskar Fallenius , 24 år, har visat god form under Djurgården s tidiga säsong och har erhållit ett betydande förtroende från tränare Jani Honkavaara. Den kvicke yttern hann med att skaka stolpen under den första halvleken av fredagens allsvenska drabbning mot Malmö FF, men tvingades sedan kliva av planen efter 35 minuters spel. Efter matchen uttryckte Fallenius sin förhoppning om att situationen inte är allvarlig: Vi valde att ta det säkra före det osäkra, förhoppningsvis.

Har jag tur så har jag inte förvärrat någonting för mycket, och så kanske det blir kortvarigt i stället. Han beskriver känningarna som smygande i baksidan, som successivt ökade under matchens gång. Det var väl lite halvkänningar i baksidan, som ökade stegvis. Sedan valde vi att: Nej, det är ingen idé att köra på. Då kanske någonting dumt händer i stället. Det är lätt att förstå en spelares vilja att kämpa vidare, trots känningar. Fallenius medger att det är tufft att fatta beslutet att kliva av när man helst vill fortsätta spela. Nej, det har du helt rätt i. Jag ville absolut inte gå av, och det suger att behöva ta ett smart beslut. Men jag tror att det är det bästa i längden. Om jag har lyckats förhindra att jag verkligen drar på mig en allvarlig skada så är jag oerhört nöjd med det beslutet, även om det såklart är tråkigt att behöva kliva av. Fallenius upplevde inte att skadan orsakades av en specifik händelse, utan att det snarare var en gradvis ökande känsla av obehag. Jag upplever inte att jag drar till någonting, utan att det är en känsla som stegrar lite eftersom. Med tanke på att Djurgården redan på onsdag ställs mot Elfsborg på bortaplan är det svårt att ge några definitiva besked om Fallenius medverkan. Han hoppas på det bästa men betonar att det är omöjligt att veta exakt status i nuläget. Det är helt omöjligt att säga. Jag får se hur det känns i morgon (lördag), så får vi ta det efter helgen och så får vi se. Jag har väl svårt att se exakt vad det är för någonting. Fotbollsåret är långt och risken att förstärka en redan påkommen känning till en allvarlig skada är alltid närvarande. Det kloka beslutet, även om det är smärtsamt i stunden, kan vara avgörande för resten av säsongen och spelarens framtida karriär. Förhoppningen är att Fallenius snabbt kan återhämta sig och fortsätta bidra med sin fart och teknik för Djurgården. Matchen mot Malmö FF var en viktig tillställning i Allsvenskan och att förlora en spelare av Fallenius kaliber tidigt i matchen kan påverka lagets prestation. Tränare Honkavaara visade sig dock ha is i magen och prioritera spelarens välmående, ett beslut som förhoppningsvis kommer att löna sig i längden. Framtiden får utvisa hur allvarlig skadan är och hur lång tid det tar innan Oskar Fallenius är tillbaka på planen för Djurgårdens IF





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oskar Fallenius Djurgården Allsvenskan Skada Fotboll

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »