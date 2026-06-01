Fallet i Borås, tysk industri och flera trafik- och olyckshändelser i Sverige

En personbil voltat i diket i Borås, ekonomiska data från Tyskland och Frankrike, gripande av internationellt eftersökt person, elbilsmarknadens utveckling och flera trafikincidenter runt om i Sverige ingår i den här sammanfattningen av nyheter.

I Borås har en personbil voltat och hamnat i diket längs väg 42 i Frufällan enligt uppgifter till Borås Tidning. Räddningstjänsten är på plats tillsammans med ambulans för att hantera situationen där föraren enligt utsagor är ute på egen hand.

Händelsen påverkar framkomligheten i området kraftigt. Samtidigt indikerar ny ekonomisk data från Tyskland och Frankrike en delvis förbättrad aktivitet inom tillverkningssektorn. Tysk tillverkningsindustri visade en ökning med ett inköpschefsindex på 50,1 i maj, enligt andra beräkningar av S&P Global, vilket är över gränsen på 50 som visar på tillväxt. Detta milderar tidigare oro för minskad efterfrågan på grund av geopolitiska spänningar och handelstullar.

I Frankrike steg motsvarande index till 49,7, vilket fortfarande indikerar en krympande men långsammare sektor. På den internationella scenen har en internationellt eftersökt person gripits i Kirkuk, Irak, misstänkt för mord och människorov i Sverige. Utrikesdepartementet har informerats och är i contact med irakiska myndigheter. Svensk polis har inte specificerat personens identitet ännu.

Inom transportsektorn visar personbilsmarknaden en svagt positiv trend för elbilar med en ökning på 1,2 procent i maj jämfört med samma månad förra året, enligt Mobility Sweden. Över de första fem månaderna har dock hela marknaden minskat med 1,2 procent. Samtidigt rapporteras en allvarlig trafikolycka utanför Växjö där en man skadades allvarligt efter att en bil krockat med ett träd på riksväg 25. Polisen har inget misstanke om brott.

Ytterligare en incident inträffade när polis larmades för ett misstänkt farligt föremål på en skolparkering i Borås, som visade sig vara en ofarlig väska. I södra Sverige uppstod en brand i Skånetrafikens lokaler i Hässleholm vilket ledde till utrymning av personal och ankomst av nödrop. Även Västtrafiks app upplever problem vilket medfört att gratis 30-minutersbiljetter erbjuds tillfälligt. På byggfronten har Skanska tecknat ett stort kontrakt i New York för en tunnelbanebyggnad på 4,6 miljarder kronor.

Under natten i Jönköping län behövde en tjur avlivas på E4-vägen efter att den blivit framrusad och fastnat mellan stängslen med skador som tydde på påkörning. I Örebro rapporterades ett misstänkt våldsbrott där en kvinna såg en person med tillhygge, men efter utredning hittades inga bevis för brott





