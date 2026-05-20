Fallet med flickan i Hässleholm, krasch med äldre kvinna, försvunnen från Gnarp, tonårspojke på flykt, Amerikanska marinkårssoldater i Omanbukten, Castro åtalad

Polis en larmades till järnvägsstationen i Hässleholm efter uppgifter om ett bråk på onsdagskvällen. En flicka i nedre tonåren ska ha blivit slagen av en eller flera personer som sedan lämnade platsen.

Polisen håller förhör med vittnen, den utsatta flickan samt går igenom övervakningskameror. En anmälan om misshandel har upprättats. En kvinna i 65-årsåldern körde av okänd anledning ut på järnvägsspåret i centrala Vallentuna och kraschade. En anmälan om grov vårdslöshet i trafik har upprättats.

Mannen i 60-årsåldern som har varit försvunnen i Gnarp sedan förra veckan, hittades död. En tonårspojke har överlämnats från Sverige till Tyskland efter ett misshandelsförsök mot en högt uppsatt Hells Angels-medlem. Amerikanska marinkårssoldater bordade fartyget Celestial Sea i Omanbukten, misstänkt för brytning av den amerikanska blockaden av iranska hamnar. USA:s justitiedepartement har väckt åtal mot Kubas tidigare president Raúl Castro





Bättre än väntat för amerikanska bygghemmajättenDen amerikanska byggvaruhuskedjan Home Depot redovisar ett resultat per aktie på 3,30 dollar för det första kvartalet 2026.

Rubio på NATO‑möte i Helsingborg och första erkännandet i fallet Emilie MengUSA:s utrikesminister Marco Rubio anländer fredag till NATO:s utrikesministermöte i Helsingborg, där han möter statsminister Ulf Kristersson och NATO‑generalsekreterare Mark Rutte inför nästa toppmöte i Ankara. Samtidigt erkänner den dömde Philip Westh för första gången mordet på 17‑åriga Emilie Meng, efter att ha nekat i flera år, vilket rapporteras av den danska tidningen Berlingske.

Uppgörelse: Trump slipper skattegranskningarDen amerikanska staten förbinder sig att inte utreda några aktuella skattefrågor med kopplingar till Donald Trump.

Senaten röstar för resolution som tvingar presidenten att dra tillbaka amerikanska styrkor från IrankrigetDen amerikanska senaten röstade på tisdagen för en resolution som ska tvinga presidenten att dra tillbaka amerikanska styrkor från insatser i eller mot Iran, "om det inte uttryckligen har godkänts genom en krigsförklaring eller genom ett specifikt tillstånd att använda militär makt". För Cassidys del var det första gången han röstade för att stoppa Irankriget, rapporterar flera amerikanska medier. Samtidigt som fyra republikaner stöttade resolutionen röstade Demokraternas John Fetterman emot förslaget, medan tre republikaner avstod helt från att rösta. Resolutionen går ut på att presidenten ska dra tillbaka amerikanska styrkor från insatser i eller mot Iran, "om det inte uttryckligen har godkänts genom en krigsförklaring eller genom ett specifikt tillstånd att använda militär makt". Senatens ja är dock bara ett första steg i processen, och röstas förslaget igenom i båda kamrarna väntas president Donald Trump lägga in sitt veto, enligt CBS. Men Demokraterna ser det ändå som ett genombrott med stor betydelse – och hoppas att det kan förändra Trumps syn på kriget.

