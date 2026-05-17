Falsk löneoffer och exploatering av anställda i restauranger

Enligt kammaråklagare Johanna Stigson har två män och en kvinna exploaterat anställda i restaurangerna i Sverige med falska löneoffrar och under uppenbarligen orimliga villkor. En anställd berättar om att ha arbetat mer än 300 timmar i månaden och varje månad efter att ha fått lön, så fick han betala tillbaka fem tusen kronor kontant. En annan anställd sov på en tunn bäddmadrass på köksgolvet eller i restaurangdelen, och under den tunna madrassen låg pappkartonger.

En spartansk sovplats på golvet i restaurangen. MiDe fattiga männen från Bangladesh drömde om ett bättre liv och lockades till Sverige med löften om höga löner, men drömmarna var falska.

I stället behandlades de som slavar, enligt kammaråklagare Johanna Stigson. – Jag jobbade mer än 300 timmar i månaden och varje månad, efter att jag fått lön, så fick jag betala tillbaka fem tusen kronor kontant. Jag var aldrig ledig och betalade ingen skatt, berättar en tidigare anställd, som fick ut 13 000 kronor i månaden, i ett polisförhör. En annan anställd berättar att han brukade sova på en tunn bäddmadrass på köksgolvet eller i restaurangdelen.

Under den tunna madrassen, som en av de anställda sov på, låg pappkartonger. När polisens utredare frågar en av männen om han fått ta ut semester förstår han inte frågan. Han har aldrig tidigare hört ordet semester och vet inte vad detta innebär. Polisen monterade övervakningskameror Flera anställda berättar också att cheferna övervakade dem när de var på jobbet.

Det fanns övervakningskameror både i köket och på andra platser i restaurangen. – De kontrollerar hur vi jobbar i kassan, hur vi jobbar i köket, de kontrollerar hela tiden, berättar en man i förhör. Männen hotades också med att de skulle bli tvungna att återvända till Bangladesh om de inte gjorde som ägaren sa. Hösten 2024 monterade polisen i hemlighet upp egna övervakningskameror vid en av restaurangerna – och granskade verksamheten under 30 dagar.

Det framkom då att en av de anställda arbetade upp till tolv timmar om dagen sex dagar i veckan. En annan anställd var på plats nästan varje dag under hela perioden – och sov varje natt över på köksgolvet efter stängning. Av stämningsansökan framgår att tre personer, två män och en kvinna, är misstänkta för grov människoexploatering under flera år, 2018–2025.

De har, enligt åklagaren, tillsammans och i samförstånd genom vilseledande och genom utnyttjande av de anställdas beroendeställning och svåra situation exploaterat dem i arbete "under uppenbarligen orimliga villkor". Två personer misstänks också för brott mot utlänningslagen eftersom en av de anställda saknar arbetstillstånd, och en person är misstänkt för grovt bokföringsbrott.





