Falska trafikbötes‑sms, ovanliga polisärenden och rättsliga domar i nationell nyhetsöversikt

Trafikverket varnar för bluff‑sms, polisen hanterar en sexdocka i Malmö, en ung pojke omkommer i en sprängladdning, Lundsbergs skola granskas för diskriminering, psykiatrirelaterade budgetfrågor i Stockholm samt kritiska rättegångar mot klimataktivister och en tragisk tåg‑busskollision i Belgien.

Trafikverket har nyligen varnat för en spridning av falska sms som påstår sig vara utfärdade av myndigheten. Enligt information på Trafikverket s hemsida är dessa meddelanden en bluff och innehåller länkar som leder till bedrägliga webbplatser.

Myndigheten betonar att de aldrig skickar krav på betalning eller begär kontouppgifter via sms eller e‑post. Medborgare uppmanas därför att inte klicka på länkarna, inte betala några pengar och absolut inte lämna ut några personuppgifter. Denna varning är en del av ett bredare samhällsarbete mot nätbrott, där både polisen och olika konsumentorganisationer aktivt informerar om riskerna med phishing och andra former av digitala bedrägerier. Samtidigt har ett antal andra händelser uppmärksammats i nyhetsflödet.

I Malmö fick polisen ett larm om ett misstänkt föremål på en pirra, men när enhetens medlemmar anlände på platsen visade det sig endast röra sig om en silikon‑tillverkad sexdocka som en man hade köpt i en sexbutik och transporterat i bilen. Trots den bisarra situationen upplevde poliserna händelsen som både lättad och något rolig, och den har nu blivit föremål för regionala diskussioner om hur man bäst hanterar ovanliga polisiära ärenden.

I östberga söder om Stockholm har en 15‑årig pojke tragiskt omkommit när en hemmagjord sprängladdning exploderade i hans händer. En domstolsprövning har nu lett till att flera personer, bland annat en 23‑årig man och två ungdomar, dömts för anstiftning och medhjälp till grov allmänfarlig ödeläggelse. Straffet för huvudförbrytaren blev tio år och tio månader i fängelse, medan de unga medhjälparna dömdes till ett år i sluten ungdomsvård.

De som åtalats för vållande till den unge mannens död frikänns, vilket har väckt frågor om rättsväsendets ansvar i liknande fall. Andra rapporter rör både utbildning, hälso‑ och sjukvård samt rättvisa. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har inlett en tillsyn av Stiftelsen Lundsbergs internatskola för att säkerställa att skolans rutiner följer diskrimineringslagen, med särskilt fokus på trakasserier och sexuella övergrepp bland eleverna. Skolans rektor har uppmanat om ytterligare tidsfrist, men DO har satt ett slutdatum den 2 juni för inlämning av kompletterande uppgifter.

På en annan front har Region Stockholm kritiserats för att ha kraftigt minskat psykiatriska resurser i utsatta områden efter en upphandling, vilket Socialminister Jakob Forssmed har bemött med att påpeka att regionen har ökat budgeten och kvalitetskraven under mandatperioden. Trots detta menar kritiker att oannonserade statsbidrag försvårar långsiktig planering. I en internationell kontext har svenska klimataktivister anklagat landet för att inskränka yttrande‑ och demonstrationsfriheten genom att åtala demonstranter i så kallade Rosamålet.

Aktivistgruppen menar att processen utgör en kränkning av mänskliga rättigheter och en oroande trend med hårdare straff och nya brottsrubriceringar för fredliga protester. Slutligen har en tragisk tåg‑ och busskollision inträffat i Buggenhout i östra Flandern, där ett tåg krockade med en skolbuss under rött ljus. Ett antal personer har omkommit och flera skadats, men tågets passagerare har enligt tågbolaget NMBS klarat sig utan skador. Detta har lett till intensiva räddningsinsatser och ersättningsbussar har satts in för att upprätthålla trafiken





