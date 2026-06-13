Falskt drönarlarm i Litauens huvudstad

Ett falskt larm om en misstänkt militärdrönare i Litauens huvudstad Vilinius ledde till att flygplatsen stoppades och invånarna uppmanades att söka skydd. Men efter bara några minuter visade det sig att det inte var någon drönare.

En misstänkt militär drönare larmades i Litauen s huvudstad Vilinius , men det visade sig vara ett falskt larm . Efter bara några minuter kunde larmet blåsas av och det visade sig att det inte var någon drönare .

Detta inträffade bara några veckor efter att flygplatsen i staden stoppats och invånarna uppmanats att söka skydd efter ett drönarlarm. Under samma tid genomförde försvaret två insatser med Gripen-plan för att möta ryska stridsflyg i Östersjön nära svenskt luftrum. Incidenterna inträffade i södra respektive norra delen av Östersjön och involverade två ryska stridsflyg av typen Su-24 och Su-34.

Viceamiral Ewa Skoog Haslum, chef för Försvarsmaktens operationsledning, beskrev ryska agerandet som allvarligt och ett återkommande beteende som hotar både Litauens territoriella integritet och säkerhet. Svenskt och allierat stridsflyg agerade snabbt, resolut och tydligt genom att möta de ryska planen och säkra Litauens och alliansens territorium. Polisen larmades tidigt på lördagsmorgonen om att en man gått till attack med en kniv vid ett bråk i en lägenhet i Sätra i södra Stockholm.

Två skadade personer hittades på platsen och en man i 20-årsåldern greps misstänkt för mordförsök. En kvinna i 60-årsåldern greps på fredagskvällen i Uppsala misstänkt för mordförsök efter att ha skadat en annan kvinna i 60-årsåldern med ett tillhygge. En ung kvinna i de äldre tonåren är misstänkt för att ha tänt eld i sitt rum på ett boende i Laxå och ska även ha misshandlat en i personalen som fick skador i ansiktet och behövde föras till sjukhus.

En utåtagerande kvinna försökte rycka till sig en polismans vapen utanför Älmhult i natt och sitter nu anhållen misstänkt för försök till grovt vapenbrott. USA:s justitiedepartement gav grönt ljus till Paramounts köp av Warner Bros men flera delstater förbereder ett försök att stoppa affären. En kvinna är i kritiskt tillstånd efter att ha blivit biten av en haj vid en strand i östra Sydney och stranden och andra närliggande stränder har stängts.

USA har skjutit ner flera iranska drönare som var på väg mot Hormuzsundet





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