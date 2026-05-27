Familj från Rumänien lämnar Sverige efter att son försvunnit

En familj från Rumänien har bestämt sig för att lämna Sverige efter att deras tvååriga son Lucas försvunnit i Nyåker i Ångermanland. Lucas var borta i 13 timmar och hittades nedkyld och trött i skogen av Hemvärnet.

Familjen var oroliga att Lucas blivit kidnappad och misstänkte att någon hade fotat deras hus och stått parkerade utanför. Lucas farfar Neculai Toader berättar att han och Lucas pappa Narcis skulle starta ett företag och jobba i byggbranschen. Familjen har varit i Sverige i omgångar de senaste 14 åren och har tagit ströjobb eller försörjt sig genom tiggeri. Efter att Lucas hittades har familjen bestämt sig för att lämna Sverige och återvända till Rumänien där de känner sig tryggare.

Lucas mamma och pappa känner sig inte trygga i Sverige med sina barn och är oroliga att någon skulle kunna komma och ta Lucas igen. Familjen tackar alla som hjälpt dem i sökandet efter Lucas och särskilt Anders som hittade pojken. Lucas farfar och farmor kommer att åka tillbaka till Sverige för att träffa Anders och tacka honom personligen. Familjen har ett högt staket och kameror hemma i Rumänien och känner sig tryggare där.

Lucas mamma och pappa vill inte vara kvar i Sverige och känner att deras hus hemma i Rumänien är tryggare. De är rädda att någon skulle kunna komma och ta Lucas igen om de är kvar i Sverige. Familjen är jättetacksamma för alla som hjälpt dem och hoppas att de aldrig mer kommer att behöva gå igenom något liknande





Lucas, 2, hittad efter 14 timmar i skogenNYÅKER. Tvååriga Lucas var spårlöst försvunnen i över 14 timmar. När han hittades – 20 minuter hemifrån – frågade han efter välling. Nu vill familjen visa sin tacksamhet till Sverige och alla hundratals som hjälpte till. – Vi är jättetacksamma, säger farfar Nikolaj.

