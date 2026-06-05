I ett familjemeddelande meddelar döttrar att deras far avled stilla efter lunginflammation. Samtidigt fortsätter polisen att utreda försvinnandet av 11-åriga Lyhanna och en serie inbrott på bostäder för äldre. En åtalad man gripits ochSD-politikerns tidigare förslag om en kontroversiell bloggare tas upp. Aftonbladet beskriver sin nyhetsprocess och tipsverksamhet.

Enligt ett uttalande från hans döttrar, som citerats av brittiska medier, avled mannen仍然still efter komplikationer från en lunginflammation, omgiven av sin familj. Under tiden har en polisundersökning inletts efter att en 11-årig flicka vid namn Lyhanna försvunnit.

Hon sågs senast på fredagen utanför sin skola där hon satt i en bil som kördes av hennes bästa väns far. Polisen har genomfört insatser på ett boende i Lekeryd där två okända personer har varit inne i flera lägenheter. En kvinna i 90-årsåldern har i sammanhanget blivit bestulen på sin plånbok.likaledes har två personer varit inbrotts på ett äldreboende i Anneberg, där en kvinna i 80-årsåldern förlorat kontanter. Ingen har hittills gripits och polisen varnar för fler liknande stöldförsök.

En polissprech lyder: Vi vill påtala vikten av att ha ytterdörrar låsta, även när man är hemma. Släpp inte in några okända eller oinbjudna individer hemma. En 30-årig man som misstänks ha varit inblandad i händelserna kunde grips kort efter att ha flytt från platsen, nära en skola.

Dessutom har tidigare händelser i politiska kretsar fått uppmärksamhet: en SD-riksdagsledamot som nyligen avgav sitt uppdrag efter misstankar om barnpornografibrott, hade 2015 föreslagit att partiet skulle bjuda in en bloggare som föreläsare i sexualpolitiska frågor. Samma person var också engagerad i sajten Pedofil.se som syftade till att ge den vanliga pedofilen en röst. Aftonbladet, som är den publikations som författar den här rapporten, har en etablerad process för att ta emot tips från läsare.

Tjänsten Tipsa! möjliggör för allmänheten att lämna in information, bilder och video. Alla insända tips granskas och om de bedöms vara värdefulla, kontaktar redaktionen tipssändaren. Källskydd garanteras enligt Tryckfrihetsförordningen och all kommunikation är krypterad. Författarrättigheter för bilder och film krävs och ersättning kan utbetalas för publicerade nyhetstips, med storleken baserad på nyhetens unikhet och vikt.

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Dödsfall Lunginflammation Lyhanna Försvunnen Polisinsats Inbrott Äldreboende SD Pedofil Bloggare Aftonbladet Tips Nyhetsredaktion

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