Familjen Kennedy och Jack Schlossbergs kampanj

Familjen Kennedy är det närmaste kungafamilj USA har. Men räcker mystiken till för att sända ännu en i släkten till maktens korridorer i Washington?

Familjen Kennedy är det närmaste kungafamilj USA har, men räcker mystiken till för att sända ännu en i släkten till maktens korridorer i Washington? Förtidsröstningen är redan igång i primärvalet i distrikt 12 i New York , där 81 procent av väljarna röstade på Kamala Harris i presidentvalet 2024.

Den enorma uppmärksamheten kring detta val beror också på att Jack Schlossberg ställer upp. Han är son till John F Kennedys dotter Caroline, som var fem år gammal när hennes far presidenten mördades 1963. Mamman Caroline Kennedy, tidigare USA-ambassadör i flera länder, går förbi Jack Schlossbergs möte och ger sonen en kram. Han har lätt att umgås med väljarna och en tidstypisk, aggressiv stil på sociala medier.

Men även många demokrater är tveksamma. Hans kampanj har kallats kaotisk och planlös, och han har 'tagit för vana att försvinna långa perioder utan förvarning eller förklaring. Däremot tar han sig tid att bada eller paddleboarda i Hudsonfloden de flesta dagar'. - Han har ju inte gjort någonting.

Vad står han för egentligen? Han försöker bara spela på sitt arv, säger Sari, en kvinna i 65-årsåldern som vi träffar utanför Barney Greengrass på Manhattans burgna Upper West Side. Detta är en anrik judisk restaurang, känd för sin rökta fisk. Gary Greengrass, ägare i tredje generationen, berättar gärna för DN om kändisar som har ätit här: Marylin Monroe, Alfred Hitchcock, Groucho Marx.

Jack Schlossberg fick en nykomponerad smörgås uppkallad efter sig: 'The Jack Stack' med pastrami och schweizerost. Här möter kandidaten sina unga, entusiastiska volontärer och håller ett kort tal om Trumps tullkrig, som bland annat leder till att etablissemang som detta tvingas höja sina priser. Efteråt frågar jag hur den privilegierade uppväxten har påverkat honom, om den är en fördel eller nackdel i valet. - Men för mig är John F Kennedy främst representant för en hel generation av progressiva politiker.

Det är det arvet jag vill leva upp till. Jack Schlossberg har examina från toppuniversiteten Yale och Harvard. Han har praktiserat i senaten hos John Kerry, senare utrikesminister under Barack Obama. Han har hållit tal på valmöten för Joe Biden och Kamala Harris.

Anrika Barney Greengrass på Manhattans rika Upper West Side har haft kunder som Marilyn Monroe, Alfred Hitchcock och Groucho Marx. Han har aldrig haft ett riktigt jobb. Alla de prestigefyllda uppdragen har att göra med familjens kontakter. Samma sak gäller det stöd han nu får inför valet av Nancy Pelosi, den förra demokratiska talmannen i representanthuset.

Menar att det är dags för partiet att gå vidare, att släppa den 'ohälsosamma' fixeringen vid familjen Kennedy.

'Tendensen i vissa demokratiska kretsar att behandla medlemmar av denna överhajpade klan som seriösa kandidater hjälper varken partiet eller allmänheten', skriver hon. Jack Schlossbergs uppväxt var extremt privilegierad - med en exklusiv privatskola på Manhattan, långa vistelser på Red Gate Farm, Jacqueline Kennedys magnifika residens på ön Martha's Vineyard och en period i Japan när hans mor Caroline var USA:s ambassadör där. Ändå lanserar han sig som en sorts anti-etablissemangskandidat.

Han vill skaka upp Demokraternas gamla strukturer i Washington, säger han till DN. Vissa av dem som går förbi hans möte fnyser och säger att man inte kan bli mer etablissemang än vad Schlossberg är. De menar att vad Demokraterna behöver snarare är kandidater från arbetarklassen - kanske sådana som den tatuerade krigsveteranenpensionär som just har satt upp sig som volontär för Schlossbergs kampanj. Han håller inte med om att Kennedykopplingen är allt Schlossberg har att komma med.

- Om jag inte såg något särskilt hos Jack skulle jag aldrig engagera mig. Han talar den unga generationens språk och är en fräsch röst i vårt parti, säger han. Foto: Pontus Höök Schlossberg må vara stolt över sin släkt. Men med ett undantag: Robert Kennedy Jr, Trumps hälsominister och hans mors kusin.

Honom har han kallat 'en rabiessmittad hund'. De två släktingarna uppges inte ha någon kontakt i den annars väldigt sammansvetsade klanen. Jack Schlossberg ställer upp i primärvalet i distrikt 12 i New York, ett av de mest välbärgade i USA. Detta distrikt har en stor andel välutbildade och välbärgade väljare, och 81 procent av dem röstade på Kamala Harris i presidentvalet 2024.

Jack Schlossberg har examina från toppuniversiteten Yale och Harvard och har praktiserat i senaten hos John Kerry, senare utrikesminister under Barack Obama. Han har hållit tal på valmöten för Joe Biden och Kamala Harris. Han har aldrig haft ett riktigt jobb, men har haft prestigefyllda uppdrag som familjens kontakter. Han lanserar sig som en sorts anti-etablissemangskandidat, men har en extremt privilegierad uppväxt.

Han vill skaka upp Demokraternas gamla strukturer i Washington, men har svårt att övertyga många demokrater om sin trovärdighet. Han har en stolt attityd till sin släkt, men med ett undantag: Robert Kennedy Jr, Trumps hälsominister och hans mors kusin. Han kallar honom 'en rabiessmittad hund'





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