Familjen Ståhl flyttade till Klövsjö för att gifte sig och blev drivande kraft bakom coworking-kontoret

Det bodde lika många i Jenny och Marcus Ståhls bostadsrättsförening på Södermalm i Stockholm som det bor i jämtländska Klövsjö , byn de flyttade till för drygt tio år sedan och där de nu driver ett coworking-kontor.

De tillbringade mycket tid i Klövsjöfjällen – men såg en flytt dit som en orealistisk dröm. – Vi ville ha ett fjällbröllop så vi gifte oss i Klövsjö kyrka. Ett år senare bodde vi 300 meter därifrån. Det var lite otippat, säger Jenny Ståhl.

När varsitt jobb föll på plats flyttade de upp. Sedan dess har familjen vuxit med två barn. Han har lämnat vd-jobbet på det lokala destinationsbolaget och hon har slutat som idrottskonsulent. Tillsammans driver de Fjällbyrån som jobbar med marknadsföring inom framför allt besöksnäring.

Jenny Sthål jobbar också deltid som projektledare för Bergs kommun. Kollektivet, som drivs inom ramen för Fjällbyrån, är ”ingen kassako”, men heller inte välgörenhet. – Det är jättevärdefullt att den här platsen finns för oss, det är därför vi gör det, säger Marcus Ståhl





