Familjens maratonsituation: Hinder för britisk medborgare med dubbelt pass att återvända hem

En britisk familj med dubbelt medborgarskap hindras från att återvända till hemlandet efter nya regler som kräver ett brittiskt eller irländskt pass, vilket lämnar dem fasta på en grekisk ö.

Familjen på grekiska ön Kefalonia . När de försökte återvända till Storbritannien förra lördagen, hindrades Kyle, som har dubbelt medborgarskap men endast ett amerikanskt pass, från att boarda planet.

Detta på grund av ändringar i britiska inrikesregleringar som kräver ett giltigt brittiskt eller irländskt pass för personer med dubbelt medborgarskap som vill återvända till Storbritannien. Familjen har rstats pga. detta. Frun Ruth uttrycker sin frustration över att deras liv i 39 år i Storbritannien, betalda skatter, och bogade barn inte räknas, och känner att hennes man behandlas som en utlänning.

Inrikesdepartementets motiv för ändringarna är att öka regeringens förmåga att blockera hotande personer och få en fullständigare bild av invandringen. familjen var omedvetna om ändringarna, och Ruth kritiscerar bristen på kommunikation. En talesperson för flygbolaget bekräftar att de följde lagstiftningen eftersom Kyle saknade korrekt dokumentation. Problemet kan ta mellan tre och åtta veckor att lösa. familjen är fast på ön och backas av att skilja sig åt





