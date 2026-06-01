Familjers valfrihet kräver politisk styrning

Henric Widén (L) argumenterar emot att avskaffa öronmärkta föräldramånader och föreslår en jämställdhetsbonus samt förbättrat vab för att främja jämställdhet i familjelivet.

Det låter tilltalande att säga att familjer själva ska få bestämma över föräldraledighet en. I teorin är det också en sympatisk liberal tanke. Men politik måste utgå från verkligheten - inte från en idealbild som inte stämmer med hur människors liv faktiskt ser ut.

Sverige är fortfarande långt ifrån jämställt. Kvinnor tar fortfarande huvuddelen av föräldraledigheten, vabbandet och det obetalda arbetet hemma. Det påverkar löner, karriärer, pensioner och möjligheten att leva självständigt. Och utvecklingen går på flera områden åt fel håll.

Samtidigt ser vi hur hedersnormer och konservativa könsroller växer sig starkare i vissa miljöer. Flickor och kvinnor begränsas i sin frihet och förväntas ta ett större ansvar för hem och familj. Att i det läget föreslå att samhället ska backa från de reformer som faktiskt flyttat fram jämställdheten är inte modigt eller liberalt. Det är ett svek mot de kvinnor som kämpar för frihet och självständighet.

Som pappa till tre pojkar har jag själv varit föräldraledig. Jag är väldigt glad för den tid jag fick med mina barn. Den har betytt mycket för relationen till dem och för min förståelse av vardagen som förälder. Samtidigt kan jag i dag känna att vi borde ha delat mer lika.

När våra barn var små hade normerna inte kommit lika långt och jag var nog också för feg för att riktigt utmana dem. Det var enklare att följa det invanda. Just därför vet jag också att verklig valfrihet inte alltid uppstår av sig själv. I teorin låter det fint att alla familjer bara ska 'välja själva'.

Men i praktiken påverkas människor av ekonomi, arbetsplatser, traditioner och sociala förväntningar. Politiken kan inte ensam skapa jämställdhet. Men den kan hjälpa samhället att röra sig i rätt riktning. Det har de öronmärkta månaderna gjort.

Varje gång fler dagar reserverats för båda föräldrarna har mäns uttag av föräldraledighet ökat. Fler pappor har fått en stark relation till sina barn. Fler arbetsgivare har tvingats anpassa sig till ett mer jämställt arbetsliv. Fler kvinnor har fått bättre möjligheter att göra karriär och stå på egna ben ekonomiskt.

Det är så normer förändras. Inte bara genom att människor uppmanas att tänka annorlunda, utan genom att samhället tydligt markerar riktning. Många män ser i dag föräldraledigheten som en självklar rättighet och en viktig del av sitt föräldraskap. Det är en enorm framgång.

Men den förändringen kom inte av sig själv. Den kom därför att politiken vågade driva fram reformer som utmanade gamla strukturer. Därför vill Liberalerna också gå vidare med konkreta reformer för ett mer jämställt föräldraskap. Vi föreslår en ny och större jämställdhetsbonus på 30 000 kronor till familjer som delar föräldraförsäkringen mer lika.

Bonusen ska betalas ut automatiskt när villkoren är uppfyllda. Syftet är tydligt: att stärka båda föräldrarnas anknytning till barnen och samtidigt bidra till större jämställdhet både i familjelivet och på arbetsmarknaden. Vi vill också införa en jämställdhets-vab. De fem första vab-dagarna per förälder ska ge 90 procent ersättning i stället för dagens 80 procent.

Det är ett konkret sätt att uppmuntra ett mer jämnt ansvarstagande även när vardagen inte fungerar perfekt och barnen blir sjuka. När Liberalerna får vara med och bestämma händer positiva saker på riktigt - reformer som gör skillnad både för familjer och för jämställdheten. Målet måste förstås vara ett samhälle där staten inte behöver styra detta alls. Ett samhälle där jämställdheten är så självklar att familjer delar ansvar helt frivilligt.

Men att låtsas som att vi redan är där är verklighetsfrånvänt. Att nu avskaffa de öronmärkta månaderna skulle inte vara ett steg mot frihet. Det skulle vara ett steg tillbaka mot äldre könsroller och större ojämlikhet. I en tid när jämställdheten pressas från flera håll behöver vi mer liberal ryggrad - inte konservativ populism förklädd till valfrihet





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Föräldraledighet Jämställdhet Liberalerna Jämställdhetsbonus Vab

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pensionsjätte nobbar Musk: ”Katastrofal styrning”Den danska pensionsjätten Akademiker Pension nobbar Space X inför den amerikanska rymdjättens rekordnotering. ”Grovt övervärderat” och ”katastrofal…

Read more »

Familjens maratonsituation: Hinder för britisk medborgare med dubbelt pass att återvända hemEn britisk familj med dubbelt medborgarskap hindras från att återvända till hemlandet efter nya regler som kräver ett brittiskt eller irländskt pass, vilket lämnar dem fasta på en grekisk ö.

Read more »

Trump kräver ändringar i Iranavtal - flera nyheter från helgenDonald Trump kräver flera ändringar i det avtal som nåddes med Iran. Samtidigt har tre män dödats i en amerikansk attack mot ett smugglarfartyg. Räddningstjänsten i Ljungby har räddat man och hund ur villabrand. Läkare utan gränser varnar för ebolautbrott i Kongo-Kinshasa.

Read more »

Bråk i Göteborg, Frankrike kräver FN-möte och olycka på VästbankenEtt bråk bröt ut på en parkeringsplats i Västra Frölunda i Göteborg, medan Frankrike kräver ett möte i FN och en olycka inträffade på Västbanken.

Read more »

Jimmie Åkesson kräver tunga ministerposter vid valvinstSverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har sagt att partiet kräver tunga ministerposter om de vinner valet i höst. Han vill att partiet ska få flera viktiga poster, inklusive statsministerposten, och att Moderaterna inte ska få finansministerposten.

Read more »

Tyskland och Frankrike kräver FN-sammanträde om Libanon-konfliktTysklands utrikesminister och Frankrike efterfrågar ett möte i FN:s säkerhetsråd efter Israels framryckningar i södra Libanon. Samtidigt fortfarande israeliska attacker i Libanon och Gaza, medan Iran satsar på att skydda sin militära infrastruktur. Konflikten har lett till båda sidor förluster bland civila och militär.

Read more »