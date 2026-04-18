Fängelsekockar straffas för systematiska tidiga hemgångar

Sju kockar vid ett svenskt fängelse har bötfällts med fem dagars löneavdrag efter att det uppdagats att de regelbundet lämnat arbetet uppemot en timme tidigare än schemalagt. Händelsen uppdagades efter att ett telefonsamtal till köket inte besvarats, vilket ledde till en granskning av nyckelloggar som avslöjade den utbredda kulturen av tidiga hemgångar.

En avslöjad rutin med tidiga hemgångar från fängelsets kök har lett till konsekvenser för sju kockar. Incidenten, som uppdagades i augusti förra året, började med ett missat telefonsamtal till fängelsets kök. Detta fick polisen att granska nyckelloggarna, vilket sedan avslöjade en systematisk avvikelse från arbetstiderna. Granskningen visade att sju kockar regelbundet lämnat sina arbetsplatser uppemot en timme före schemalagd sluttid.

Över en åttamånadersperiod hade dessa kockar arbetat mellan 31 och 84 timmar mindre än vad som angivits i deras scheman. I förhör uppgav kockarna att det rådde en utbredd kultur av att lämna arbetet tidigt, då de ansåg att det inte fanns några arbetsuppgifter kvar under den sista arbetstimmen. Denna praxis hade inte uppfattats som problematisk, utan snarare som en accepterad norm inom personalgruppen. En av kockarna uttryckte förståelse för att agerandet var felaktigt i efterhand, men betonade att han inte ansett det otillåtet då det var en gemensam praxis och tidigare kollegor hade gett intrycket att det var acceptabelt. Denna kollektiva inställning, där individen följde den rådande normen, speglar ett komplext arbetsplatsklimat där individuellt ansvar tycks ha överskuggats av gruppens beteende. Kriminalvårdens personalansvarsnämnd har bedömt att en lämplig påföljd för dessa avvikelser är ett löneavdrag om fem dagar. Beslutet markerar en tydlig signal från Kriminalvården om vikten av att följa fastställda arbetstider och rutiner, även i miljöer där informella överenskommelser kan ha etablerats. Konsekvenserna för kockarna kan även innefatta en översyn av deras arbetsrotationer eller ytterligare disciplinära åtgärder beroende på interna policyer. Denna händelse belyser även behovet av tydlig kommunikation kring arbetstider och förväntningar inom Kriminalvårdens personalstyrka, samt vikten av att upprätthålla en kultur av ansvar och följsamhet till regelverk. Att en enskild händelse, som ett missat telefonsamtal, kan leda till uppdagandet av en djuparegående arbetstidskultur visar hur systematiska fel kan fortgå utan att uppmärksammas om inte särskilda kontroller genomförs. Fallet kan komma att påverka hur Kriminalvården framöver övervakar och hanterar arbetstidsefterlevnad inom sina anläggningar. Vidare kan det leda till diskussioner om arbetsledning och huruvida chefer varit medvetna om eller ignorerat den rådande kulturen. Det är av yttersta vikt att samtliga anställda inom Kriminalvården förstår och respekterar sina arbetstidsåtaganden, då de arbetar i en verksamhet där strikta rutiner och säkerhetsaspekter är av fundamental betydelse för den allmänna ordningen och säkerheten





