Farida Banus resa: Hur entreprenörskap kan förändra livsvillkor

Trots framsteg lever fortfarande över 600 miljoner människor i extrem fattigdom världen över. Kvinnor , som oftare har sämre tillgång till utbildning, äganderätt och ekonomiska resurser, drabbas särskilt.

I många samhällen står kvinnor utanför arbetsmarknaden och saknar möjligheter att påverka sin egen framtid. Detta utanförskap är inte bara en individuell tragedi, utan bromsar också samhällsutvecklingen och tillväxten på global nivå. Farida Banu, uppväxt i nordvästra Indien, var präglad av osäkerhet och knappa resurser. Drömmen om att kunna försörja sig själv och skapa något eget kändes länge avlägsen.

Men med envishet, mod och en stark vilja att förändra sitt liv tog hon steget in i entreprenörskapet. Vägen dit började med ett mindre lån och utbildning i företagande genom organisationen Hand in Hand. Med små medel startade hon Seyfu Pearls Creation – ett företag specialiserat på handgjorda pärlsmycken. Det som började som en enkel idé har vuxit till en verksamhet som idag sysselsätter 15 kvinnor i byn.

Det viktigaste för mig har varit att kunna ge andra kvinnor samma chans som jag fick. När vi arbetar tillsammans växer både företaget och vår gemenskap. Frihet och självförtroende För Farida Banu handlar entreprenörskapet inte om konsumtion eller status, utan om att kunna köpa mat, betala för barnens skolgång och ha råd med mediciner när det behövs. Varje sålt smycke är ett steg mot ökad trygghet, inte bara för henne själv, utan för hela byn.

Jag är stolt över att kunna ge fler kvinnor en chans att försörja sig. Egna pengar ger oss frihet och självförtroende, säger hon. Farida Banus resa är ett exempel på hur entreprenörskap kan förändra livsvillkor, även där resurserna är små och utmaningarna stora. Hennes företag har blivit en symbol för hopp och framtidstro i Janapur – och en påminnelse om att mod, idéer och hårt arbete kan skapa verklig förändring.

Hand in Hand arbetar långsiktigt för att bekämpa fattigdom genom entreprenörskap. Med ett 90-konto och granskning från Svensk Insamlingskontroll finns en tydlig struktur för hur varje gåva tas tillvara och omsätts i konkret förändring. Faridas resa visar vad det innebär i praktiken. Med rätt stöd, kunskap och tillgång till finansiering kan en idé bli en verksamhet och en inkomst bli en väg till självständighet.

Det är så förändring börjar; inte i tillfälliga insatser, utan i möjligheten att bygga något eget. Under de senaste 20 åren har Hand in Hand bidragit till att skapa nära 13 miljoner jobb. Bakom siffrorna finns kvinnor som gått från begränsade möjligheter till egen försörjning och vidare till att stärka sina familjer och lokalsamhällen. Arbetet bedrivs idag främst i Indien, Kenya, Tanzania, Sydafrika och Afghanistan – där fler kvinnor, precis som Farida, får möjlighet att bygga sin egen framtid





Farida Banu Hand In Hand Entreprenörskap Fattigdom Kvinnor Sveriges Insamlingskontroll 90-Konto Janapur Kenya Tanzania Sydafrika Afghanistan

