Farligt föremål hittat på Ribersborgs strand – Warhol-målning såld för miljoner

Polisen undersöker ett potentiellt farligt föremål på Ribersborgs strand i Malmö. Samtidigt har en Andy Warhol-målning med svensk koppling sålts för 16,7 miljoner kronor. Nyheter om börsen, hockey, digital vård, valberedskap, EU-utvidgning och väder ingår också.

En potentiellt farlig föremål har upptäckts på Ribersborg s strand i Malmö , meddelar polisen. Nationella bombskyddet har bedömt en bild av föremålet och kan inte kategoriskt avfärda det som ofarligt.

Detta innebär att området kring fyndet är avspärrat och en noggrann undersökning pågår för att säkerställa allmänhetens säkerhet. Samtidigt har konstvärlden uppmärksammat en betydande försäljning på Bukowskis auktion. En målning av Andy Warhol, med en stark svensk koppling, har sålts för imponerande 16 775 000 kronor. Verket, ”Scandinavian Beauty II”, skapades efter en spontan fotosession Warhol hade med en svensk fotomodell 1976 i Stockholm.

Deras möten och kvällar i Stockholms nattliv inspirerade Warhol att skapa två målningar, varav denna nu har hittat en ny ägare. Den tidigare målningen, ”Scandinavian Beauty”, såldes redan 2011 för 12,1 miljoner kronor, vilket understryker det unika värdet och intresset för dessa verk. På den globala finansmarknaden har USA-börsen visat en positiv utveckling efter att president Donald Trump förlängt vapenvilan i konflikten med Iran.

Trots fortsatt stigande oljepriser steg Dow Jones industriindex med 0,7 procent, S&P 500 med 1,1 procent och Nasdaqs kompositindex med 1,6 procent vid stängning. I Sverige har hockeyvärlden fokuserat på Björklövens efterlängtade återkomst till högsta serien, vilket beseglades efter en seger mot Hudiksvall med 4-1 i matcher. Detta innebär att Gotland nu får representation i hockeyallsvenskan till nästa säsong, vilket är en historisk händelse för gotländsk hockey. Gotlänningarna kan nu se fram emot spännande matcher mot bland annat Leksand.

Samtidigt pågår en diskussion kring ersättningsmodeller för digital vård. Det har klargjorts att digital vård endast ska ersättas om den utgör kvalificerad sjukvård, och inte vid enklare rådgivning om egenvård. SKR:s sjukvårdsdelegation understryker att det är problematiskt att det behöver definieras vad kvalificerad vård innebär för nätläkarbolagen, vilket tyder på brister i deras affärsmodeller. Höstens val har ökat trycket på Säpo och polisen, som övervakar potentiella hot.

Även om inga konkreta hot har identifierats i nuläget, utesluts inte att incidenter kan inträffa. Säpo betonar att ensamagerande individer utgör det största hotet mot förtroendevalda och centrala statsledningen, och att dessa individer kan vara svåra att upptäcka och agera snabbt. Psykisk ohälsa komplicerar ytterligare situationen. På internationell nivå har EU-länderna nått en överenskommelse om ett inträdesavtal med Montenegro, vilket är ett viktigt steg mot landets medlemskap i unionen.

Beslutet har välkomnats av rådsordförande António Costa. Montenegro har förhandlat om medlemskap sedan 2012 och har nyligen fått ny fart i processen. Slutliga godkännanden från samtliga EU-länder krävs dock fortfarande. Inom sportvärlden har Chelseas sportsliga styre fått sparken efter en rad förluster, inklusive ett 0-3 nederlag mot Brighton.

Stockholmsbörsen vände nedåt och OMXS-index stängde på minus 0,4 procent, medan ABB hade en stark dag efter en positiv kvartalsrapport. Slutligen varnar meteorologerna för ett skifte i vädret, med kallare temperaturer, nordliga vindar och snöblandat regn på väg





Malmö Ribersborg Andy Warhol Bukowskis USA-Börsen Hockey Digital Vård Val Säpo Montenegro Chelsea Stockholmsbörsen Väder

