Färre arbetare kan ta semester på grund av ekonomiska skillnader. Det är semestertider på gång men inte alla har möjlighet att ta ledigt. 16 procent av arbetarna uppger att de inte har råd att åka iväg på en semestervecka per år.

Färre arbetare kan ta semester på grund av ekonomiska skillnader , enligt LO. Det är semestertider på gång men inte alla har möjlighet att ta ledigt. 16 procent av arbetarna uppger att de inte har råd att åka iväg på en semestervecka per år.

För tjänstemännen är den siffran fem procent. Hög inflation och stigande matpriser har satt sina spår. Inkomstskillnaderna har ökat enligt den senaste tillgängliga SCB-statistiken. Om bidraget skulle ha följt inflationen skulle det ha legat på cirka 1 600 kronor i dag, mot faktiska 1 250 kronor.

Speciellt har arbetarkvinnor svårt att få ihop tillräckliga marginaler för att åka bort en semestervecka per år. En femtedel av kvinnorna anger att de inte klarar det, jämfört med var tionde för fyra år sedan. LO pekar på att det är extra besvärligt för alla dem som utan fast anställning och heltidsjobb måste jaga påhugg även på semestern. Det är extra svårt för många kvinnor i handeln som måste jaga påhugg även på semestern.

- Det här är ju saker som pekar ännu mer på behovet av arbetstidsförkortning. Det handlar om mindre stress och ett hållbart arbetsliv, säger Lindholm. - I ett samhälle som snurrar allt fortare och som ställer högre och högre krav på arbetare, så behövs det för att få ihop livspusslet och kunna återhämta sig och faktiskt få livet att funka. - Det är klart att vi ska ha reallöneökningar, säger Lindholm





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