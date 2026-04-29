Färre Arbetsförmedlingskontor – Statens närvaro minskar i landet

En kartläggning från Unionen visar att antalet kommuner med fast bemannade Arbetsförmedlingskontor har halverats sedan 2019, vilket leder till ökade avstånd och brist på stöd för arbetssökande och företag.

Antalet kommuner som har tillgång till fast bemannade Arbetsförmedlingskontor har drastiskt minskat sedan 2019, en utveckling som enligt en kartläggning utförd av Unionen signalerar en oroande tillbakadragning av statens närvaro på arbetsmarknaden i stora delar av landet.

Peter Hellberg, förbundsordförande på Unionen, beskriver situationen som en systematisk nedmontering av statliga resurser och stöd till både arbetssökande och företag, särskilt i glesbefolkade områden. Kartläggningen visar att reformeringen av arbetsmarknadspolitiken, som initierades 2019, har resulterat i en halvering av antalet kommuner med permanent bemannade kontor – från 170 till endast 81. Denna minskning innebär att en betydande andel av landets kommuner nu saknar direkt tillgång till Arbetsförmedlingens tjänster.

I dagsläget saknas Arbetsförmedlingen helt i 83 kommuner, vilket innebär att myndigheten varken har egna kontor eller etablerade samarbetslösningar på plats för att stödja lokala arbetsmarknadsbehov. Denna situation skapar en allvarlig utmaning för de som söker arbete och för företag som behöver rekrytera personal. En ytterligare konsekvens av nedskärningarna är att avståndet till närmaste Arbetsförmedlingskontor har ökat i 271 av landets 290 kommuner.

Detta innebär att arbetssökande och företagare tvingas resa längre för att få personlig hjälp och vägledning, vilket kan vara särskilt problematiskt för de som saknar tillgång till bil eller bor i områden med begränsad kollektivtrafik. Den genomsnittliga distansen till närmaste fast bemannade Arbetsförmedlingskontor har fördubblats under de senaste sju åren, vilket tydligt illustrerar den ökande geografiska klyftan i tillgången till arbetsmarknadstjänster.

Rapporten belyser också att de privata jobbmatcharna, som var tänkta att kompensera för nedläggningen av statliga kontor, i huvudsak har koncentrerats till storstäder och större städer. Detta innebär att de områden som drabbats hårdast av nedskärningarna i Arbetsförmedlingen inte heller har kunnat dra nytta av de privata alternativen. Denna utveckling förstärker ojämlikheten på arbetsmarknaden och riskerar att marginalisera de som bor i mindre orter och på landsbygden.

Unionen framhåller att detta är ett tydligt tecken på att reformen inte har uppnått sina mål och att den istället har lett till en försämrad situation för många arbetssökande och företag. Unionens ordförande Peter Hellberg betonar att bristen på statlig och marknadsnärvaro i många kommuner lämnar både människor och företag utan det stöd de behöver för att lyckas på arbetsmarknaden. Han beskriver situationen som ett misslyckande för den nuvarande arbetsmarknadspolitiken och efterlyser en omedelbar översyn av reformen.

Fackförbundet kräver nu en rad åtgärder för att stärka Arbetsförmedlingens lokala närvaro och förbättra tillgången till arbetsmarknadstjänster. Bland annat föreslås att Arbetsförmedlingen ska återinvestera i sin lokala verksamhet och öppna fler kontor i de kommuner som saknar permanent bemanning. Unionen betonar också vikten av ett närmare samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna för att skapa skräddarsydda lösningar som möter de lokala arbetsmarknadsbehoven.

Dessutom efterfrågas ett ökat fokus på fysiska möten för arbetslösa, eftersom många upplever att digitala tjänster inte kan ersätta den personliga kontakten och vägledningen. Slutligen föreslås att systemet med fristående leverantörer inom matchningsverksamheten ses över för att säkerställa att de erbjuder en högkvalitativ service och att de är verksamma i hela landet, inte bara i storstäderna.

Unionen anser att dessa åtgärder är nödvändiga för att skapa en mer rättvis och effektiv arbetsmarknadspolitik som gynnar alla, oavsett var man bor och vilka förutsättningar man har





dagenssamhalle / 🏆 33. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadspolitik Unionen Nedskärningar Arbetslöshet

United States Latest News, United States Headlines

