Fartyg beslagtaget efter begäran från utlandet – Göteborg avspärrat efter bombhot och flera andra händelser

Svenska myndigheter har beslagtagit ett fartyg på begäran av en utländsk stat. Samtidigt har Göteborg avspärrats efter misstänkta bombhot, och flera andra händelser har rapporterats runt om i landet, inklusive en trafikolycka, konkurrensrättsliga anmälningar, ett knivdåd i London och politiska avhopp från intervjuer.

Ett fartyg som bordades av svenska myndigheter utanför Trelleborg den 6 mars har tagits i beslag på begäran av en utländsk myndighet. Åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har beslutat att fartyget, Caffa, ska beslagtas för att möjliggöra en rättslig prövning om det kan överlämnas till den begärande staten för vidare utredning.

Åklagaren kan inte kommentera den pågående utredningen i det andra landet. Parallellt med detta har allvarliga händelser inträffat i Göteborg där stora delar av staden spärrades av på grund av misstänkta farliga föremål. Två minderåriga flickor har häktats misstänkta för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter att ha påträffats med vad polisen bedömer vara skarpa termosbomber. En av flickorna har tidigare haft kontakt med socialtjänsten på grund av vistelse i riskmiljöer och kopplingar till gängkriminella.

Vidare har en bil kraschat genom ett räcke i Sollentuna och fallit ett våningsplan, vilket resulterat i skador på en 35-årig man som arbetade i ett garage under platsen. Konkurrensverket har mottagit en anmälan mot Ajat-koncernen, som anklagas för att missbruka sin dominerande ställning på marknaden för studentmössor genom att sänka priserna i konkurrens med Nineteen.

I London har ett knivdåd riktats mot två män i 70- och 30-årsåldern i det judiska kvarteret, och en 45-årig man har gripits misstänkt för mordförsök i samband med en antisemitisk attack. Händelsen har fördömts av premiärminister Keir Starmer och borgmästare Sadiq Khan. I Kalmar kommun beslagtogs över 327,5 kilo ost från en försäljare på grund av bristfällig livsmedelshantering, då ostarna förvarades i sommarvärmen trots krav på kylförvaring.

Slutligen har flera partiledare, inklusive Ebba Busch (KD) och Jimmie Åkesson (SD), avböjt intervjuförfrågningar från media, vilket har kritiserats från regeringshåll. Ett fall av sexuella trakasserier har även rapporterats där en man blottade sig och utförde sexuella handlingar offentligt





