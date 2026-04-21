Fast i Gaza: Svenska medborgare väntar desperat på hjälp mitt i eskaleringen

Situationen i Gaza förvärras för varje dag och svenska medborgare som Rasmy El Masri väntar fortfarande på evakuering. Trots vapenvila fortsätter våldet och den humanitära krisen fördjupas.

Situationen i Gaza remsan har under den senaste tiden eskalerat markant, vilket skapat en alltmer desperat tillvaro för de civila som befinner sig i konfliktområdet. Under den gångna veckan avvisade Hamas ett förslag om att lägga ner sina vapen, med motiveringen att Israel först måste uppfylla sin del av de tidigare överenskommelserna. Denna diplomatiska låsning har lett till att spänningarna i regionen har nått nya höjder, och de humanitära konsekvenserna för befolkningen blir alltmer kännbara.

Mitt i denna kaotiska verklighet befinner sig svenska medborgare som väntar på besked från Utrikesdepartementet om möjligheten att evakueras och återvända till Sverige. Rasmy El Masri, en boende från Gottsunda i Uppsala, är en av de personer som har blivit kvar i Gaza sedan krigets utbrott den 7 oktober 2023. Han beskriver en tillvaro präglad av ovisshet och ständig väntan. Trots att en vapenvila utlystes i oktober förra året, vittnar El Masri och många andra om att striderna i praktiken aldrig har upphört. Enligt uppgifter har över 750 palestinier mist livet sedan vapenvilans tillkomst, en siffra som understryker hur skört och ineffektivt det internationella trycket för fred har varit. För El Masri har väntetiden nu sträckt sig över tre år, och den frustration som växer ur bristen på hjälp och konkreta besked är påtaglig. Han betonar att han som enskild individ är helt handlingsförlamad i den rådande situationen. El Masri berättar att attackerna nu har skiftat karaktär och intensitet, även om han upplever att de mest intensiva striderna främst sker längs gränsområdena snarare än i det specifika området al-Mawasi där han just nu uppehåller sig. Denna geografiska förskjutning av våldet är dock en klen tröst i ett landskap där gränserna för säkerhet ständigt förskjuts. Vardagen i Gaza genomsyras av en konstant rädsla och en upplevelse av att vara övergiven av omvärlden. För familjer som El Masris är varje dag en kamp för överlevnad, där bristen på grundläggande resurser och bristen på politiska lösningar skapar en outhärdlig press. Medan diplomater och världsledare diskuterar villkor för avväpning, fortsätter det dagliga lidandet för de tusentals människor som fortfarande är fast i kläm mellan militära intressen och politisk handlingsförlamning. Det saknas fortfarande en tydlig tidsplan för hur svenska myndigheter ska agera för att bistå sina medborgare, vilket lämnar personer som El Masri i ett vakuum mellan hopp om hemfärd och verkligheten i ett sönderslaget Gaza. Denna humanitära kris kräver omedelbar uppmärksamhet från det internationella samfundet för att förhindra att fler civila liv går förlorade i en konflikt som saknar ett nära förestående slut





