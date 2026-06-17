Fastighet på Remontgatan 3 i Malmö ärvas av organisationer -huset byggt 1968

Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och dödsbo efter Ethel Ingegärd Olsson ärver fastighet på Remontgatan 3 i Malmö. Details om bostadsarea, byggår och marknadsutveckling i området samt jämförelser med andra senaste försäljningar i Malmö.

Svenska Röda Korset s Centralstyrelse, Rädda Barnens Riksförbund och Ethel Ingegärd Olssons dödsbo har ärvt fastigheten på adressen Remontgatan 3 i Malmö . Den tidigare ägaren var Ethel Ingegärd Olsson.

Huset byggdes 1968 och har en bostadsarea på 118 kvadratmeter. Affären slutfördes i juni 2026. På samma gata såldes tidigare i år ett annat hus, Remontgatan 22, för 4 100 000 kronor, också med 118 kvadratmeter bostadsarea. Under de senaste tolv månaderna har 29 hus sålts inom en kilometer från denna fastighet.

Det högsta priset uppgick till 7 000 000 kronor för fastigheten på Skimmelgatan 31. Under samma period såldes 465 bostäder i postorten Malmö, med ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 45 208 kronor. Jämfört med samma period förra året ökade kvadratmeterpriset med 4 procent inom Malmö kommun och med 2,3 procent i hela Skåne län. Genomsnittpriset för fastighetsförsäljningar i Malmö kommun är 45 901 kronor per kvadratmeter, medan det för hela länet är 32 676 kronor per kvadratmeter.

Andra högt prissatta försäljningar i området inkluderar Rosenholms Allé 8 för 30 000 000 kronor och Caprigatan 12 för 27 000 000 kronor





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