Fastighetsaffär i Genarp: En djupdykning i den lokala bostadsmarknaden

Detaljerad genomgång av husförsäljningen på Hans Ringares Väg 6 och en analys av prisutvecklingen i Genarp och Lunds kommun.

En betydande förändring har skett på bostadsmarknaden i Genarp när fastigheten på Hans Ringares Väg 6 nyligen bytte ägare. Den nya ägaren är 35-åriga Karin Hanna Sofia Ekstedt Magnusson, som nu tar över ansvaret för detta hem som sträcker sig över totalt 125 kvadratmeter.

Huset, som ursprungligen uppfördes under 1960-talet, bär på den tidstypiska arkitekturen från en era av tillväxt och modernism i det svenska folkhemmet. Fastigheten såldes av Mona Helén och Stig Bertil Olsson under april månad år 2026. Den slutgiltiga prislappen för denna transaktion landade på 3 300 000 kronor, vilket markerar en viktig punkt i den lokala prisstatistiken för området.

Att köpa ett hus från denna period innebär ofta en möjlighet att bevara originaldetaljer samtidigt som man anpassar bostaden till moderna behov, vilket gör sådana objekt attraktiva för yngre köpare. När man analyserar denna försäljning i ett bredare sammanhang blir det tydligt att priserna i Genarp kan variera kraftigt beroende på specifika egenskaper hos fastigheterna.

Som ett exempel kan man titta på en annan försäljning som ägde rum för endast tre månader sedan, endast några hundra meter från Hans Ringares Väg. Där såldes huset på Anders Larssons Väg 13 för hela 4 250 000 kronor. Intressant nog var detta hus något mindre till ytan, med 123 kvadratmeter, vilket innebär att kvadratmeterpriset var betydligt högre än för den senaste affären. Detta belyser hur faktorer som renoveringsgrad, tomtläge och interiört skick spelar en avgörande roll för slutpriset.

Inom en radie av en kilometer har marknaden varit livlig under det senaste året med totalt 35 sålda hus. Den absoluta pristoppen i detta område nåddes vid Hjortstigen 6, där budgivningen landade på hela 6 495 000 kronor, vilket visar på en enorm spridning i värderingarna i samma kvarter. Ser man till hela postorten Genarp har aktiviteten varit hög med 55 sålda bostäder under den senaste tolv månadersperioden.

Det genomsnittliga priset per kvadratmeter för dessa försäljningar uppgår till 29 157 kronor. Denna siffra ger en bra fingervisning om prisnivån för den som överväger att flytta till eller från orten. Genarp fortsätter att vara ett attraktivt alternativ för dem som söker en balans mellan landsbygdens lugn och närheten till större städer. Marknaden i Genarp tycks vara relativt stabil, även om enskilda objekt kan skapa stora utslag i statistiken.

Om vi lyfter blicken och tittar på den regionala nivån ser vi en mer komplex bild. I Lunds kommun har priserna faktiskt sjunkit med 4,6 procent under det senaste året, vilket tyder på en viss avkylning i en annars mycket hettad marknad. Samtidigt har priserna i länet som helhet sett en svag ökning med 1,1 procent. Denna diskrepans mellan kommunen och länet är intressant och kan bero på olika faktorer såsom ränteutveckling och utbudet av nya bostäder.

Det genomsnittliga priset per kvadratmeter i Lunds kommun ligger på 41 126 kronor, vilket är markant högre än genomsnittet för hela länet, som landar på 30 925 kronor. Detta understryker Lunds position som ett högstatusområde med stark efterfrågan, trots den procentuella nedgången. För att ytterligare illustrera bredden på marknaden i regionen kan man nämna några av de mest exklusiva försäljningarna. Ett exempel är fastigheten Björnstorp 742, som såldes för den imponerande summan av 8 700 000 kronor.

Ett annat exempel är Önneslöv 961, som bytte ägare för 6 000 000 kronor. Dessa högpriser visar att det finns en stark betalningsvilja för större eller mer unika fastigheter i området, även när den generella marknaden uppvisar tecken på stagnation eller svaga prisfall. Sammanfattningsvis ser vi en marknad som präglas av lokal variation, där Genarp erbjuder ett stabilare och mer tillgängligt alternativ jämfört med de extremvärden som återfinns i Lunds innerstad och de mest exklusiva lantegendomarna





