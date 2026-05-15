Fastighetsaffär i Malmö: Radhus på Vombsjögatan säljs för över fem miljoner kronor

En detaljerad genomgång av den senaste bostadsförsäljningen på Vombsjögatan 11 i Malmö samt en analys av den lokala och regionala fastighetsmarknaden.

I den dynamiska bostadsmiljön i Malmö har en ny affär nu slutförts på Vombsjögatan 11. De nya ägarna, Magnus Robin Ljungberg, 37 år, och Jennie Carolina Kind, 38 år, har förvärvat fastigheten för den betydande summan av 5 050 000 kronor.

Denna transaktion, som blev officiell i maj 2026, markerar en intressant värdeökning för den tidigare ägaren. Endast några år tidigare, närmare bestämt i september 2023, hade huset köpts för 4 505 000 kronor. Detta innebär en vinst som speglar den generella prisutvecklingen i området, där efterfrågan på attraktiva radhus förblir hög.

Bostaden omfattar en boyta på 119 kvadratmeter, vilket gör den till ett idealiskt hem för den moderna familjen som söker en balans mellan rymd och underhållsvänlighet i en urban miljö. När man blickar ut över det omedelbara grannskapet ser man tydliga tecken på en aktiv marknad. För cirka sju månader sedan genomfördes en annan försäljning i närheten, på Svansjögatan 18. Det huset var något större med en boyta på 149 kvadratmeter och såldes för 5 400 000 kronor.

Genom att jämföra dessa två objekt kan man utläsa att prisnivåerna i området är relativt stabila, även om storleken naturligtvis spelar en stor roll för slutpriset. Under det senaste året har aktiviteten varit anmärkningsvärd inom en radie av en kilometer från Vombsjögatan 11, där totalt 61 hus har bytt ägare.

Det mest extrema exemplet i denna lokala statistik är fastigheten på Glimmingegatan 22, som såldes för hela 13 200 000 kronor, vilket visar att det finns en betydande variation i bostadsbeståndet och att lyxsegmentet kan nå mycket höga nivåer. Om vi lyfter blicken och ser till Malmö som helhet är statistiken minst lika intressant. Inom postorten Malmö har totalt 473 bostäder sålts under de senaste tolv månaderna.

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i staden landar på 44 626 kronor, vilket understryker stadens position som ett attraktivt centrum för både boende och investerare. Intressant nog har priserna i Malmö kommun stigit med 1 procent under det senaste året, medan utvecklingen i länet i stort har varit något kraftigare med en ökning på 3 procent under samma period.

Detta tyder på en viss utjämning där kranskommunerna och landsbygden i länet kan ha upplevt en starkare prispress eller ökad efterfrågan än själva stadskärnan. Prisskillnaderna mellan stad och land blir ännu tydligare när man analyserar genomsnittspriset per kvadratmeter. I Malmö kommun ligger snittet på 45 675 kronor per kvadratmeter, medan det för hela länet är betydligt lägre, omkring 31 838 kronor. Denna diskrepans belyser den urbaniseringstrend som fortsätter att driva upp priserna i städerna.

För den som söker exklusivitet i den absoluta toppen av marknaden finns det dock objekt som sticker ut långt utanför det normala. Exempelvis har fastigheter som Rosenholms Allé 8 sålts för så mycket som 30 000 000 kronor, och Caprigatan 12 har nått ett pris på 27 000 000 kronor. Dessa summor representerar en extrem lyxmarknad som existerar parallellt med de mer typiska familjebostäderna i områden som Vombsjögatan. Sammanfattningsvis kan man konstatera att bostadsmarknaden i Malmö fortsätter att vara robust.

Förvärvet av radhuset på Vombsjögatan 11 av Magnus Robin Ljungberg och Jennie Carolina Kind är ett exempel på hur bostäder i attraktiva områden fortsätter att behålla och öka sitt värde över tid. Med en stabil prisutveckling och en ständigt närvarande efterfrågan förblir Malmö en central punkt för fastighetstransaktioner i södra Sverige.

Den kombination av stadsliv och tillgång till välplanerade radhus gör att områdena kring Vombsjögatan och Svansjögatan förblir eftertraktade för både unga vuxna och etablerade familjer som vill investera i sin framtid





