Fastighetsaffär på Nordanväg i Limhamn: Priser och trender på bostadsmarknaden

En fastighet på Nordanväg 23B i Limhamn såldes för 17 250 000 kronor, vilket sätter fokus på prisutvecklingen på bostadsmarknaden i området. Analys av försäljningar, prisutveckling och jämförelser med andra fastigheter ger en helhetsbild av marknaden.

Patrik Lexholm Revisionsbyrå Aktiebolag, Monica Catarina Lexholm och Truls Olof Johan Löwgren förvärvade fastigheten på Nordanväg 23B i Limhamn för 17 250 000 kronor. Huset, som uppfördes 1956, erbjuder en boyta på 205 kvadratmeter. Affären, som avslutades i mars 2026, innebar ett byte av ägare från Kurt Henrik och Petra Marie-Jane Leube. Denna transaktion är en del av en större bild av fastighetsmarknaden i Limhamn , där flera försäljningar har skett under de senaste månaderna.

Detta understryker den dynamik som präglar bostadsmarknaden i området och ger insikt i prisutvecklingen. Försäljningen av Nordanväg 23B är ett exempel på de betydande investeringar som görs i området. \I närheten av Nordanväg 23B såldes nyligen ett annat hus, beläget på Nordmannagatan 43. Detta hus, med en boyta på 132 kvadratmeter, såldes för 9 250 000 kronor. Denna försäljning, som skedde mindre än en kilometer från den aktuella fastigheten, bidrar till en mer komplett bild av fastighetspriserna i Limhamn. Det är viktigt att notera att det under de senaste tolv månaderna har skett 71 husförsäljningar inom en kilometer från Nordanväg 23B. Bland dessa sticker Caritasgatan 19 ut som den dyraste försäljningen, med ett pris på 27 500 000 kronor. Denna information är avgörande för att förstå värdeutvecklingen på bostäder i Limhamn och ger ett perspektiv på de senaste trender och investeringar. Under samma period har det genomförts totalt 182 bostadsförsäljningar i postorten Limhamn, vilket understryker områdets popularitet och livliga bostadsmarknad. Den genomsnittliga kostnaden per kvadratmeter i Limhamn uppgår till 59 585 kronor, vilket indikerar att området tillhör de mer exklusiva i Malmö kommun.\En analys av prisutvecklingen i Malmö kommun visar att villapriserna har minskat med 1,5 procent under de senaste tre månaderna. Denna nedgång speglar en trend som även syns i länet, där priserna har sjunkit med 1,3 procent under samma period. Jämfört med föregående år visar statistiken en nedgång på 0,6 procent i Malmö kommun och en ökning på 1,1 procent i länet. Dessa siffror illustrerar de fluktuationer som är typiska för fastighetsmarknaden och understryker vikten av att analysera både kortsiktiga och långsiktiga trender. Snittpriset för fastighetsförsäljningar i Malmö kommun ligger på 44 752 kronor per kvadratmeter, medan motsvarande siffra för hela länet är 30 119 kronor per kvadratmeter. För att ge en mer detaljerad bild av de dyraste försäljningarna i Limhamn under de senaste tolv månaderna, presenteras här en lista över de fem högst värderade fastigheterna: 1. Caritasgatan 19 (27 500 000 kronor). 2. Bjälkgatan 8 (23 200 000 kronor). 3. Nordanväg 23B (17 250 000 kronor). 4. Beleshögsvägen 59 (15 950 000 kronor). 5. Scaniagatan 38 (15 500 000 kronor). Dessa siffror visar tydligt de höga värderingarna på bostäder i Limhamn och understryker områdets attraktionskraft





