Fastighetsarv och Marknadsanalys i Norrtälje: Östra Syningevägen 38

En analys av fastighetsförsäljningar i Norrtälje, med fokus på arv av fastigheten på Östra Syningevägen 38, samt en översikt av lokala prisutvecklingar och de dyraste försäljningarna.

Kurt Anders Edlund, 60 år, har ärvt fastigheten belägen på Östra Syningevägen 38 i Norrtälje . Arv et, som formaliserades i februari 2026, markerar en viktig förändring i ägandet av denna historiska egendom. Fastigheten, som tidigare ägdes av Ingvor Edit Birgitta Edlund, är en anmärkningsvärd del av Norrtälje s fastighetsbestånd. Huset, uppfört 1913, erbjuder en boyta på 121 kvadratmeter, vilket ger en god grund för ett bekvämt boende.

Den tillhörande tomten är imponerande stor med sina 7 927 kvadratmeter, vilket erbjuder gott om utrymme för rekreation och andra aktiviteter. Denna fastighetsöverlåtelse är ett exempel på de förändringar som ständigt sker på fastighetsmarknaden och belyser de dynamiska aspekterna av ägande och arv inom samhället. \I närheten av den ärvda fastigheten, på Östra Syningevägen 28, ägde en annan försäljning rum i mars föregående år. Denna försäljning av ett 63 kvadratmeter stort hus genererade ett pris på 2 850 000 kronor. Denna transaktion ger ett värdefullt perspektiv på de lokala fastighetspriserna och marknadens värderingar i Norrtälje. Under de senaste tolv månaderna har ett flertal andra fastigheter bytt ägare inom en kilometers radie från den aktuella fastigheten. Den dyraste av dessa försäljningar var fastigheten på Östra Syningevägen 68, som såldes för 5 800 000 kronor. Dessa försäljningar illustrerar den aktivitet som råder på fastighetsmarknaden i Norrtälje och ger en indikation på de rådande prisnivåerna. Samtidigt bör man beakta de generella trenderna för bostadsförsäljningar inom hela postorten Norrtälje, där hela 408 bostäder bytt ägare under samma period, vilket ytterligare understryker den aktiva marknaden. Priset per kvadratmeter för bostäder i Norrtälje ligger för närvarande på 38 708 kronor, vilket ger en grund för att bedöma värdet av enskilda fastigheter. \Den senaste tidens prisutveckling inom Norrtälje kommun visar på en viss volatilitet. Priserna på villor i Norrtälje kommun har sjunkit med 5,5 procent under de senaste tre månaderna, vilket signalerar en förändring i marknadsdynamiken. I jämförelse med länet som helhet har priserna stigit med 0,8 procent under samma period. Denna skillnad understryker de lokala variationerna inom fastighetsmarknaden. Om man tittar på de senaste tolv månaderna visar siffrorna en prissänkning på 2,2 procent i Norrtälje kommun, medan länet som helhet uppvisar en prisökning på 0,5 procent. Denna utveckling är en viktig faktor att beakta för potentiella köpare och säljare. Snittpriset per kvadratmeter i Norrtälje kommun uppgår till 32 218 kronor, vilket är betydligt lägre än snittpriset för hela länet, som ligger på 52 725 kronor per kvadratmeter. För att ge ytterligare perspektiv på de höga värderingarna i Norrtälje presenteras här de fem dyraste fastighetsförsäljningarna under de senaste tolv månaderna: 1. Strömsborgsvägen 68, pris: 17 850 000 kronor. 2. Odonvägen 10, pris: 12 500 000 kronor. 3. Solö Gård 6, pris: 11 000 000 kronor. 4. Rönnbacksstigen 30, pris: 11 000 000 kronor. 5. Klippgatan 2, pris: 10 510 000 kronor





