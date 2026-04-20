Fastighetsförsäljning på Qvantenborgsvägen i Lund – 6,2 miljoner kronor

En villa på 119 kvadratmeter på Qvantenborgsvägen 24 har fått nya ägare. Försäljningspriset blev 6 275 000 kronor efter att affären avslutades i april 2026.

En betydande fastighetsaffär har ägt rum i det populära bostadsområdet i Lund , närmare bestämt på adressen Qvantenborgsvägen 24. Efter en framgångsrik förhandlingsprocess har äganderätten nu övergått från den tidigare ägaren Nils Gunnar Hambre till de nya köparna Tilda Miranda Gabriella Hjalmarsson, 26, samt Martin Jakob Fredrik Hjalmarsson, 36. Affären, som slutfördes under april 2026, landade på en köpeskilling om 6 275 000 kronor.

Själva bostadshuset uppfördes under 1958 och erbjuder en boarea om 119 kvadratmeter, vilket placerar huset väl in i det lokala beståndet av välbevarade villor från mitten av förra seklet. Denna transaktion understryker den fortsatt starka efterfrågan på bostäder i denna del av Lund, där köpare i olika åldersspann visar intresse för att etablera sig i lugna men centralnära villaområden. För att sätta försäljningen i ett större perspektiv kan vi titta på den omgivande marknaden. Endast ett stenkast bort, på Skördevägen 1, genomfördes nyligen en annan försäljning av ett hus på 109 kvadratmeter som betingade ett pris på 4 100 000 kronor. Statistik från det senaste året visar att marknaden i närområdet varit mycket aktiv, med totalt 30 sålda hus inom en radie på endast en kilometer från Qvantenborgsvägen. Prisspektrumet i området är brett, där det dyraste objektet under tolvmånadersperioden, Lavendelvägen 12, såldes för hela 8 350 000 kronor. Det är tydligt att det finns en stor variation i fastighetsvärdena baserat på läge, standard och tomtstorlek, vilket gör att enskilda affärer kan avvika markant från genomsnittet. Under samma period har det i postorten Lund totalt registrerats 275 bostadsaffärer, vilket vittnar om en fortsatt hög omsättning på bostadsmarknaden trots ett mer utmanande ekonomiskt klimat. När man analyserar prisbilden på en mer aggregerad nivå kan vi konstatera att priset per kvadratmeter för den aktuella fastigheten ligger på 51 463 kronor. Jämför vi detta med kommunen i stort ser vi att snittpriset i Lunds kommun ligger på 41 126 kronor per kvadratmeter, medan motsvarande siffra för hela länet är 30 925 kronor. Intressant nog har marknaden i länet i stort sett stått stilla under det senaste året, medan Lunds kommun har upplevt en prissänkning på 4,6 procent. Samtidigt visar länet som helhet en svag uppgång på 1,1 procent. För den som följer lyxsegmentet i staden kan nämnas att objekt som Kiliansgatan 2A, med ett pris på 18 000 000 kronor, och Galjevångsvägen 14, med ett pris på 15 100 000 kronor, fortsätter att dra upp statistiken och sätta tydliga avtryck i de lokala prisregistren. Fastighetsmarknaden i Lund förblir därmed en av de mest intressanta och dynamiska i regionen, där köpare och säljare kontinuerligt anpassar sig efter de rådande konjunktursvängningarna





